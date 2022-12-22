https://crimea.ria.ru/20221222/politolog-nazval-skrytyy-smysl-vizita-zelenskogo-v-ssha--1126083974.html
Политолог назвал скрытый смысл визита Зеленского в США
Политолог назвал скрытый смысл визита Зеленского в США - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Политолог назвал скрытый смысл визита Зеленского в США
Белый дом и демократы организовали поездку президента Украины Владимира Зеленского в США с одной целью – попытаться до конца года "продавить" принятие бюджета... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T17:03
2022-12-22T17:03
2022-12-22T17:03
дмитрий солонников
владимир зеленский (президент украины)
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
украина
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Белый дом и демократы организовали поездку президента Украины Владимира Зеленского в США с одной целью – попытаться до конца года "продавить" принятие бюджета на 2023 год в Конгрессе и успеть нажиться на очередном транше Киеву. Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.В среду в Вашингтоне состоялась встреча президента США Джо Байдена с Зеленским. По ее итогам американский лидер объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 1,85 млрд долларов, в который в том числе входит поставка одной батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.Слезливое шоу в Конгрессе"Эта поездка – прекрасно организованный рекламный ход. В пятницу, 23 декабря, Конгресс будет голосовать за бюджет. Он был сверстан быстро, "на коленке", и демократам крайне важно протащить бюджет именно сейчас, не откладывать его на будущий год, потому что после каникул Конгресс соберется в новом составе, а нижнюю палату демократы уже потеряли", – сказал Солонников в эфире телеканала "Sputnik на русском".Эксперт напомнил, что Зеленский – актер, который умеет делать шоу. Именно с этой целью его привезли в Вашингтон, чтобы он выступил перед конгрессменами в образе гонимого, несчастно человека, которому нужна помощь.Ничего личного, просто бизнесПо мнению Солонникова, этот визит – красиво сделанная игра, полностью придуманная и срежиссированная демократами, а Зеленский как хороший актер просто сыграл отведенную ему роль."Не считая, отправить деньги на Украину, потом какими-то кривыми темными путями получить их обратно. Потерли руки, прибыль разделили. Что-то получили демократы в Вашингтоне, что-то получила труппа заезжих украинских комедиантов. Все при деньгах, все при счастье. Зеленский свою роль отработал, тоже будет в доле", – пояснил политолог.В том числе поэтому США продолжат поддерживать Украину и не откажутся от нее, как в свое время отказались от Афганистана, считает аналитик.По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в СШАСША предоставят Киеву гуманитарную помощь почти на 400 млн долларовЧто США думают о Крыме и как это отражается на ходе конфликта – мнение
https://crimea.ria.ru/20221222/zelenskiy-v-ssha-ne-dostig-glavnoy-tseli---ekspert-1126078953.html
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дмитрий солонников, владимир зеленский (президент украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, украина, политика, мнения
Политолог назвал скрытый смысл визита Зеленского в США
Эксперт Солонников: цель визита Зеленского – помочь Демпартии продавить бюджет в Конгрессе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Белый дом и демократы организовали поездку президента Украины Владимира Зеленского в США с одной целью – попытаться до конца года "продавить" принятие бюджета на 2023 год в Конгрессе и успеть нажиться на очередном транше Киеву. Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
В среду в Вашингтоне состоялась встреча президента США Джо Байдена с Зеленским. По ее итогам американский лидер объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 1,85 млрд долларов, в который в том числе входит поставка одной батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Слезливое шоу в Конгрессе
"Эта поездка – прекрасно организованный рекламный ход. В пятницу, 23 декабря, Конгресс будет голосовать за бюджет. Он был сверстан быстро, "на коленке", и демократам крайне важно протащить бюджет именно сейчас, не откладывать его на будущий год, потому что после каникул Конгресс соберется в новом составе, а нижнюю палату демократы уже потеряли", – сказал Солонников в эфире телеканала "Sputnik на русском".
Эксперт напомнил, что Зеленский – актер, который умеет делать шоу. Именно с этой целью его привезли в Вашингтон, чтобы он выступил перед конгрессменами в образе гонимого, несчастно человека, которому нужна помощь.
"У конгрессменов нет времени внимательно просмотреть и прочитать проект бюджета, но нужно, чтобы голосование состоялось. И для этого сделали шоу. Сначала Зеленский едет на линию соприкосновения и там вроде бы как "почти под обстрелом" что-то говорит. Потом перемещается по Европе и летит в США, причем на военную базу. Приезжает в хаки, грязном потертом свитере, буквально "из окопа". Его задача – пустить слезу, чтобы никто не думал, какие расходы, сколько там нулей в этих цифрах – надо помогать здесь и сейчас", – считает аналитик.
Ничего личного, просто бизнес
По мнению Солонникова, этот визит – красиво сделанная игра, полностью придуманная и срежиссированная демократами, а Зеленский как хороший актер просто сыграл отведенную ему роль.
"Не считая, отправить деньги на Украину, потом какими-то кривыми темными путями получить их обратно. Потерли руки, прибыль разделили. Что-то получили демократы в Вашингтоне, что-то получила труппа заезжих украинских комедиантов. Все при деньгах, все при счастье. Зеленский свою роль отработал, тоже будет в доле", – пояснил политолог.
В том числе поэтому США продолжат поддерживать Украину и не откажутся от нее, как в свое время отказались от Афганистана, считает аналитик.
По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.
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