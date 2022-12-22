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США предоставят Киеву гуманитарную помощь почти на 400 млн долларов - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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США предоставят Киеву гуманитарную помощь почти на 400 млн долларов
США предоставят Киеву гуманитарную помощь почти на 400 млн долларов - РИА Новости Крым, 22.12.2022
США предоставят Киеву гуманитарную помощь почти на 400 млн долларов
США предоставят Киеву новый пакет гуманитарной помощи в размере 374 миллионов долларов. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции по... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T08:28
2022-12-22T08:28
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
украина
владимир зеленский (президент украины)
сво
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. США предоставят Киеву новый пакет гуманитарной помощи в размере 374 миллионов долларов. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Пакет будет включать продукты питания, предметы первой необходимости, а также финансовую поддержку, уточнил президент США. 21 декабря Пентагон объявил о предоставлении Киеву нового масштабного пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В частности, на Украину планируется поставить одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 45 тысяч снарядов калибра 152 мм, 20 тыс. снарядов калибра 122 мм, 50 тыс. ракет для РСЗО "Град" и 100 тыс. снарядов калибра 125 мм для танков. Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.В среду Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом. По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и ШойгуВоенный эксперт оценил вероятность применения "Сарматов" в зоне СВОКадыров показал видео найденных схронов с натовским оружием
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, владимир зеленский (президент украины), сво, политика, в мире
США предоставят Киеву гуманитарную помощь почти на 400 млн долларов

Байден: объем нового пакета гуманитарной помощи Украине составит 374 миллионов долларов

08:28 22.12.2022
 
© BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Фото AFP
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Фото AFP
© BRENDAN SMIALOWSKI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. США предоставят Киеву новый пакет гуманитарной помощи в размере 374 миллионов долларов. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Сегодня Агентство США по международному развитию обещало выделить более 374 миллионов долларов срочной гуманитарной помощи Украине", - цитирует Байдена РИА Новости.
Пакет будет включать продукты питания, предметы первой необходимости, а также финансовую поддержку, уточнил президент США.
21 декабря Пентагон объявил о предоставлении Киеву нового масштабного пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В частности, на Украину планируется поставить одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 45 тысяч снарядов калибра 152 мм, 20 тыс. снарядов калибра 122 мм, 50 тыс. ракет для РСЗО "Град" и 100 тыс. снарядов калибра 125 мм для танков.
Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.
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06:52
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В среду Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом. По данным издания Politico, визит украинского лидера в США готовился в течение последние нескольких недель в тайне, поэтому известие об этом стало шоком для американских чиновников и законодателей.
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