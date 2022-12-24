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Военные биолаборатории США на Украине: новые имена участников

Военные биолаборатории США на Украине: новые имена участников - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Военные биолаборатории США на Украине: новые имена участников

Фигурантами военно-биологической программы США на Украине, помимо сына президента Байдена, являются десятки представителей американского оборонного ведомства и... РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T10:44

2022-12-24T10:44

2022-12-24T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Фигурантами военно-биологической программы США на Украине, помимо сына президента Байдена, являются десятки представителей американского оборонного ведомства и подконтрольных ему структур, а также госаппарата и научного сектора США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.Новые именаПо его словам, Минобороны получило доступ к расширенной версии отчета Управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА), в соответствии с которой исполнителями совместных со Штатами программ на Украине являются Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены.Кроме того, в документе указаны три подрядные организации Пентагона, а также личные данные 30 сотрудников лабораторий и семи руководителей оборонного ведомства США, заметил Кириллов. Сведения дополняют и подтверждают информацию, которая была получена Россией в ходе спецоперации на Украине, подчеркнул он."Ранее мы представляли материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена, его фонда "Роузмонт Сенека" и других подконтрольных демпартии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на Украины. Было показано, насколько глубоко сын действующего президента США вовлечен в финансирование подконтрольной минобороны компании "Метабиота". При этом некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и являются ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы", – сказал Кириллов."Все они, так или иначе, являются выгодоприобретателями биологических проектов Пентагона и связаны с демократической партией США, лидеры которой выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денег в интересах узкого круга представителей американской элиты", – акцентировал Кириллов.Новые доказательстваОн отметил, что американцы крайне болезненно реагировали на предложения России подтвердить факты нарушения США и Украиной обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и ведения ими военно-биологической деятельности на украинской территории.Так, глава американской делегации Кеннет Уорд отказался отвечать на обвинения России, заявив, что "Москва никогда не была заинтересована в том, чтобы услышать ответы США на конкретные вопросы по биолабораториям на Украине", в связи с чем американская сторона намерена "отказаться от каких-либо дальнейших разъяснений".По словам Кириллова, "подобная позиция Соединенных Штатов в очередной раз подтверждает, что Вашингтону есть, что скрывать".Доказательствами тому служат представленные МО РФ видеоматериалы. В их числе – свидетельство экс-сотрудника НИИ сухопутных войск США Ричарда Боше, который "подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях".Минобороны представило новые документальные свидетельства того, что работы с компонентами биооружия и исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций на Украине проводились при финансовой и научной поддержке США.28 ноября – 16 декабря в Женеве состоялась Девятая обзорная конференция государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Мероприятие прошло на фоне скандала с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, всплеска заболеваемости свиным гриппом H1N1 и распространения африканской чумы свиней. В ходе конференции были рассмотрены вопросы текущего статуса КБТО, соблюдения ее положений, повышению "прозрачности" национальных биологических программ.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и как голосовал по резолюции России о биолабораториях на УкраинеСтало известно о бесчеловечных опытах США в биолабораториях на УкраинеКто стоит за разработкой биологического оружия на Украине – данные СК

https://crimea.ria.ru/20221126/ssha-ispytyvali-biooruzhie-na-ukrainskikh-voennykh---mo-1125558954.html

https://crimea.ria.ru/20220919/ssha-priznalis-v-provedenii-bioissledovaniy-na-maloobespechennykh-ukraintsakh-1124553583.html

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новости, министерство обороны рф, в мире, безопасность, биолаборатории, биологическое оружие, сша, украина, игорь кириллов