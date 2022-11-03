https://crimea.ria.ru/20221103/kto-i-kak-golosoval-po-rezolyutsii-rossii-o-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1125220366.html
Кто и как голосовал по резолюции России о биолабораториях на Украине
Кто и как голосовал по резолюции России о биолабораториях на Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Кто и как голосовал по резолюции России о биолабораториях на Украине
Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T09:30
2022-11-03T09:30
2022-11-03T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине.Для принятия резолюции требовалось набрать девять голосов из 15 постоянных и непостоянных членов Совбеза. В ходе голосования проект поддержали Россия и Китай. Против высказались трое других постоянных члена СБ – США, Великобритания и Франция.Десять непостоянных членов Совбеза ООН (на данный момент это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ) воздержались.Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил крайнее разочарование итогами голосования. По его словам, в ходе работы над проектом резолюции западные страны "всячески демонстрировали, что закон для них не писан и выполнять это положение они не намерены"."Ради этого они готовы растоптать любые нормы и попрать любые правила. Обычное и уже привычное для них колониальное мышление. Нас это уже даже не удивляет", - констатировал дипломат.По словам Полянского, вне зависимости от итога голосования "вопросы к США и Украине у нас сохраняются", и материалы, которые были приложены к жалобе Москвы, по-прежнему требуют разъяснений."Мы продолжим и прилагать необходимые усилия для установления всех фактов, связанных с нарушением США и Украиной обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории. За подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом", - заверил первый заместитель постпреда РФ при ООН.
https://crimea.ria.ru/20220511/stalo-izvestno-o-beschelovechnykh-opytakh-ssha-v-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1123203031.html
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оон, российская федерация (россия, рф), в мире, политика, украина, сша
Кто и как голосовал по резолюции России о биолабораториях на Украине
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ о биолабораториях на Украине
09:30 03.11.2022 (обновлено: 09:41 03.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине.
Для принятия резолюции требовалось набрать девять голосов из 15 постоянных и непостоянных членов Совбеза. В ходе голосования проект поддержали Россия и Китай. Против высказались трое других постоянных члена СБ – США, Великобритания и Франция.
Десять непостоянных членов Совбеза ООН (на данный момент это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ) воздержались.
В проекте резолюции содержалось требование сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил крайнее разочарование итогами голосования. По его словам, в ходе работы над проектом резолюции западные страны "всячески демонстрировали, что закон для них не писан и выполнять это положение они не намерены".
"Ради этого они готовы растоптать любые нормы и попрать любые правила. Обычное и уже привычное для них колониальное мышление. Нас это уже даже не удивляет", - констатировал дипломат.
По словам Полянского, вне зависимости от итога голосования "вопросы к США и Украине у нас сохраняются", и материалы, которые были приложены к жалобе Москвы, по-прежнему требуют разъяснений.
"Мы продолжим и прилагать необходимые усилия для установления всех фактов, связанных с нарушением США и Украиной обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории. За подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом", - заверил первый заместитель постпреда РФ при ООН.