https://crimea.ria.ru/20230825/obrazovatelnyy-kredit-uchishsya-seychas--platish-potom-1130949222.html

Образовательный кредит: учишься сейчас – платишь потом

Образовательный кредит: учишься сейчас – платишь потом - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Образовательный кредит: учишься сейчас – платишь потом

Образование – один из важнейших факторов достижения успеха в жизни, и в нашей стране есть много возможностей выучиться профессии бесплатно. Но бывает так, что... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T14:36

2023-08-25T14:36

2023-08-25T14:36

экономика

банк

высшее образование

образование в россии

сообщество итальянцев крыма

кредит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111680/54/1116805475_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_5cbab7012dd225d98738a1b9df9d8446.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Образование – один из важнейших факторов достижения успеха в жизни, и в нашей стране есть много возможностей выучиться профессии бесплатно. Но бывает так, что для поступления на желаемую специальность не хватает баллов, количество бюджетных мест ограничено, а полностью оплатить обучение на коммерческой основе нет возможности ни у будущего студента, ни у его родных. Не нужно опускать руки, выход есть – это образовательный кредит с господдержкой, который позволит платить в месяц за обучение сумму сравнимую с обедом в столовой.Страна поможетГосударство заинтересовано в том, чтобы хороших специалистов в разных областях было как можно больше. Поэтому в России с 2010 года действует программа государственного образовательного кредитования, в которую в 2020 году были внесены изменения, сделавшие кредиты еще более доступными для абитуриентов. В рамках программы государство субсидирует уполномоченные банки, что позволяет им кредитовать будущих студентов по минимальной ставке, составляющей сегодня 3% годовых. Для сравнения, средняя ставка потребительского кредита в России в первом квартале 2023 года, по данным Банки.ру, составляла 19,5% годовых, а минимальная - 10% годовых.Сумма образовательного кредита может составлять от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, но не должна превышать стоимости обучения. При этом кредит можно взять на оплату любого периода учебы (один семестр, год или весь срок обучения), для любой формы обучения (очная, заочная, дистанционная). Кроме того, заем можно оформить на получение второго высшего образования, а также на обучение в аспирантуре.Льготные условия погашенияПогашение образовательного кредита с господдержкой предполагает льготный период не только на весь срок обучения, но и на следующие девять месяцев - за это время выпускник вуза или колледжа, как правило, может найти работу по специальности.Выгоду образовательного кредита с господдержкой демонстрирует простейший пример. Так, по данным портала "Типичный Абитуриент", средняя стоимость обучения в вузах России сегодня приближается к отметке 185 тысяч рублей в год. В этом случае при периоде обучения 4 года в первый год придется платить 185 рублей в месяц, со второго года - 555 рублей, с третьего и на всем протяжении льготного периода - 1619 рублей. По окончании льготного периода ежемесячный платеж составит 5179 рублей в месяц на срок 15 лет. Подобный предварительный расчет ежемесячного платежа по кредиту можно произвести на сайте банка, настроив необходимые параметры.Надо также отметить, что в случае ухода в академический отпуск студент имеет право на продление льготного периода: для этого нужно просто обратиться в банк, выдавший льготный образовательный кредит с господдержкой. При переводе в другое учебное заведение происходит простое подписание дополнительного соглашения к кредитному договору, тогда как условия кредита остаются неизменными.Кому доступно и как оформитьПрограмма господдержки образовательного кредитования доступна всем гражданам России в возрасте от 14 до 68 лет. Несовершеннолетним (до 18 лет) для оформления кредита потребуется письменное согласие одного из родителей или законных представителей, а также свидетельство о рождении."Важно, что кредит оформляется на самого студента, и в кредитном договоре указан только он, а не его родители или представители. Для оформления потребуется только паспорт РФ, номер СНИЛС и договор с учебным заведением о предоставлении платных образовательных услуг. При этом от заемщика не требуется справка о доходах или официальном трудоустройстве", - уточнили специалисты одного из российских банков.Некоторые банки предоставляют услугу оформления образовательного кредита онлайн.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, банк, высшее образование, образование в россии, сообщество итальянцев крыма, кредит