https://crimea.ria.ru/20231017/mirnyy-zhitel-pogib-v-khersonskoy-oblasti-v-rezultate-obstrela-vsu-1132135054.html

Мирный житель погиб в Херсонской области в результате обстрела ВСУ

Мирный житель погиб в Херсонской области в результате обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Мирный житель погиб в Херсонской области в результате обстрела ВСУ

Украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области, в селе Казачьи Лагеря погиб один мирный житель. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T10:40

2023-10-17T10:40

2023-10-17T10:40

херсонская область

новости

обстрелы всу

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области, в селе Казачьи Лагеря погиб один мирный житель. Об этом сообщили экстренные службы региона.По данным экстренных служб, в течение дня ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по селам Князе-Григоровка, Крынки, Подлесное, Голая Пристань и Казачьи Лагеря. Обстрелы продолжились и ночью."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Малая Лепетиха, Саги, Алешки, Новая Збурьевка, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - проинформировали в экстренных службах.Как сообщалось, накануне ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 93 снаряда. В Алешках тяжелые ранения получила 82-летняя женщина, в Казачьих Лагерях - 52-летний мирный житель. Они в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены при обстреле Херсонской областиПочти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины)