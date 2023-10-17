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Мирный житель погиб в Херсонской области в результате обстрела ВСУ
Мирный житель погиб в Херсонской области в результате обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Мирный житель погиб в Херсонской области в результате обстрела ВСУ
Украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области, в селе Казачьи Лагеря погиб один мирный житель. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T10:40
2023-10-17T10:40
2023-10-17T10:40
херсонская область
новости
обстрелы всу
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области, в селе Казачьи Лагеря погиб один мирный житель. Об этом сообщили экстренные службы региона.По данным экстренных служб, в течение дня ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по селам Князе-Григоровка, Крынки, Подлесное, Голая Пристань и Казачьи Лагеря. Обстрелы продолжились и ночью."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Малая Лепетиха, Саги, Алешки, Новая Збурьевка, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - проинформировали в экстренных службах.Как сообщалось, накануне ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 93 снаряда. В Алешках тяжелые ранения получила 82-летняя женщина, в Казачьих Лагерях - 52-летний мирный житель. Они в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены при обстреле Херсонской областиПочти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, новости, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Мирный житель погиб в Херсонской области в результате обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли населенные пункты Херсонской области: погиб мирный житель
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области, в селе Казачьи Лагеря погиб один мирный житель. Об этом сообщили экстренные службы региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области… В результате обстрела населенного пункта Казачьи Лагеря один мирный житель погиб", - говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, в течение дня ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по селам Князе-Григоровка, Крынки, Подлесное, Голая Пристань и Казачьи Лагеря. Обстрелы продолжились и ночью.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Малая Лепетиха, Саги, Алешки, Новая Збурьевка, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - проинформировали в экстренных службах.
Как сообщалось, накануне ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 93 снаряда. В Алешках тяжелые ранения получила 82-летняя женщина
, в Казачьих Лагерях - 52-летний мирный житель. Они в больнице.
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