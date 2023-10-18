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Берег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Берег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ
Берег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Берег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ
Бойцы группировки "Днепр" разгромили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ возле сел Подстепное и Пойма в Херсонской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T19:19
2023-10-18T19:19
владимир сальдо
херсонская область
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новости
антоновский мост
диверсанты
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" разгромили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ возле сел Подстепное и Пойма в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, попытки противника закрепиться на левом берегу провальные. Военнослужащие группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжелое поражение, украинские боевики несут большие потери.Ранее сообщалось, что соединения российской группировки войск "Днепр" уничтожили подразделение противника в районе острова Алексеевский Херсонской области, а также ликвидировали позицию ВСУ в островной зоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать ДнепрУ Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУВСУ ударили по Херсонщине из минометов: погиб пенсионер
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, новости сво, новости, антоновский мост, диверсанты, потери всу
Берег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ

Сальдо: на Херсонщине пресечена деятельность четырех украинских ДРГ

19:19 18.10.2023
 
© AP Photo Felipe DanaПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo Felipe Dana
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" разгромили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ возле сел Подстепное и Пойма в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В районе сел Подстепное и Пойма Херсонской области пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Их остатки запросили эвакуацию и под огнем отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста. Береговая линия и плавни усеяны телами украинских боевиков", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, попытки противника закрепиться на левом берегу провальные. Военнослужащие группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжелое поражение, украинские боевики несут большие потери.
Ранее сообщалось, что соединения российской группировки войск "Днепр" уничтожили подразделение противника в районе острова Алексеевский Херсонской области, а также ликвидировали позицию ВСУ в островной зоне.
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Владимир СальдоХерсонская областьНовости СВОНовостиАнтоновский мостДиверсантыПотери ВСУ
 
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