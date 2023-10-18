https://crimea.ria.ru/20231018/bereg-useyan-telami-boevikov-vsu-na-khersonschine-unichtozheny-chetyre-drg-1132179681.html

Берег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ

Берег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Берег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ

Бойцы группировки "Днепр" разгромили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ возле сел Подстепное и Пойма в Херсонской области. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T19:19

2023-10-18T19:19

2023-10-18T19:19

владимир сальдо

херсонская область

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антоновский мост

диверсанты

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" разгромили четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ возле сел Подстепное и Пойма в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, попытки противника закрепиться на левом берегу провальные. Военнослужащие группировки войск "Днепр" наносят врагу тяжелое поражение, украинские боевики несут большие потери.Ранее сообщалось, что соединения российской группировки войск "Днепр" уничтожили подразделение противника в районе острова Алексеевский Херсонской области, а также ликвидировали позицию ВСУ в островной зоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллеристы пресекли очередную попытку врага форсировать ДнепрУ Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУВСУ ударили по Херсонщине из минометов: погиб пенсионер

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости сво, новости, антоновский мост, диверсанты, потери всу