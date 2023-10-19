https://crimea.ria.ru/20231019/odin-pogibshiy-i-troe-ranenykh-vsu-obstrelivayut-levoberezhe-khersonschiny-1132189389.html

Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины

Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины

В результате обстрелов украинскими боевиками левобережья Херсонской области один мирный житель погиб и трое получили ранения средней степени тяжести. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T11:02

2023-10-19T11:02

2023-10-19T11:02

обстрелы всу

херсонская область

алешки

новая каховка

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В результате обстрелов украинскими боевиками левобережья Херсонской области один мирный житель погиб и трое получили ранения средней степени тяжести. Об этом сообщают экстренные службы.О том, что в результате обстрела пострадали больницы, сообщал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его информации, в Алешках удар пришелся по стоянке, в результате чего уничтожено восемь машин скорой помощи. В поселке Малая Маячка разрушена сельская амбулатория.Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре и жилой застройке левобережья Херсонской области 91 снаряд. Из них 12 – по селу Князе-Григоровка, восемь – по селу Пойма, семь – по Алешкам и семь – по поселку Новая Мачка. В Новой Каховке зафиксировано шесть "прилетов", еще шесть – в поселке Левые Саги, пять в Сергеевке, пять в поселке Челбурда и четыре – в Великой Лепетихе.В ночное время обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Каиры, Алешки, и поселок Рыбальче. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.За последние дни обстрелы со стороны ВСУ освобожденной территории Херсонской области значительно ужесточились. Так, 18 октября в результате ударов украинской артиллерии было ранено четыре мирных жителя, один из них находится в тяжелом состоянии. 17 октября в результате обстрела боевиками ВСУ погиб мирный житель поселка Казачьи Лагеря. За день до этого тяжелые ранения получила 82-летняя жительница города Алешки, в Казачьих лагерях также был ранен мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской областиУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской областиБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ

херсонская область

алешки

новая каховка

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обстрелы всу, херсонская область, алешки, новая каховка, новости сво, происшествия