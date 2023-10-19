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Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины
Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины
В результате обстрелов украинскими боевиками левобережья Херсонской области один мирный житель погиб и трое получили ранения средней степени тяжести. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T11:02
2023-10-19T11:02
обстрелы всу
херсонская область
алешки
новая каховка
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В результате обстрелов украинскими боевиками левобережья Херсонской области один мирный житель погиб и трое получили ранения средней степени тяжести. Об этом сообщают экстренные службы.О том, что в результате обстрела пострадали больницы, сообщал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его информации, в Алешках удар пришелся по стоянке, в результате чего уничтожено восемь машин скорой помощи. В поселке Малая Маячка разрушена сельская амбулатория.Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре и жилой застройке левобережья Херсонской области 91 снаряд. Из них 12 – по селу Князе-Григоровка, восемь – по селу Пойма, семь – по Алешкам и семь – по поселку Новая Мачка. В Новой Каховке зафиксировано шесть "прилетов", еще шесть – в поселке Левые Саги, пять в Сергеевке, пять в поселке Челбурда и четыре – в Великой Лепетихе.В ночное время обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Каиры, Алешки, и поселок Рыбальче. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.За последние дни обстрелы со стороны ВСУ освобожденной территории Херсонской области значительно ужесточились. Так, 18 октября в результате ударов украинской артиллерии было ранено четыре мирных жителя, один из них находится в тяжелом состоянии. 17 октября в результате обстрела боевиками ВСУ погиб мирный житель поселка Казачьи Лагеря. За день до этого тяжелые ранения получила 82-летняя жительница города Алешки, в Казачьих лагерях также был ранен мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской областиУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской областиБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ
херсонская область
алешки
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обстрелы всу, херсонская область, алешки, новая каховка, новости сво, происшествия
Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины

В Херсонской области в результате обстрелов ВСУ один мирный житель погиб и трое ранены

11:02 19.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки Херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки Херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В результате обстрелов украинскими боевиками левобережья Херсонской области один мирный житель погиб и трое получили ранения средней степени тяжести. Об этом сообщают экстренные службы.
"В результате обстрела получили серьезные повреждения больницы в поселке Новая Маячка и городе Алешки, повреждены крыши двух жилых домов в Новой Каховке. Один мирный житель погиб в населенном пункте Левые Саги, три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в населенных пунктах Челбурда, Алешки и Пойма", - говорится в сообщении.
О том, что в результате обстрела пострадали больницы, сообщал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его информации, в Алешках удар пришелся по стоянке, в результате чего уничтожено восемь машин скорой помощи. В поселке Малая Маячка разрушена сельская амбулатория.
Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре и жилой застройке левобережья Херсонской области 91 снаряд. Из них 12 – по селу Князе-Григоровка, восемь – по селу Пойма, семь – по Алешкам и семь – по поселку Новая Мачка. В Новой Каховке зафиксировано шесть "прилетов", еще шесть – в поселке Левые Саги, пять в Сергеевке, пять в поселке Челбурда и четыре – в Великой Лепетихе.
В ночное время обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Каиры, Алешки, и поселок Рыбальче. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
За последние дни обстрелы со стороны ВСУ освобожденной территории Херсонской области значительно ужесточились. Так, 18 октября в результате ударов украинской артиллерии было ранено четыре мирных жителя, один из них находится в тяжелом состоянии. 17 октября в результате обстрела боевиками ВСУ погиб мирный житель поселка Казачьи Лагеря. За день до этого тяжелые ранения получила 82-летняя жительница города Алешки, в Казачьих лагерях также был ранен мужчина.
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Обстрелы ВСУХерсонская областьАлешкиНовая КаховкаНовости СВОПроисшествия
 
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