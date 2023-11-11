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Пенсионерка ранена при ударе ВСУ по Брянской области
Пенсионерка ранена при ударе ВСУ по Брянской области - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Пенсионерка ранена при ударе ВСУ по Брянской области
ВСУ в субботу обстреляли село в Брянской области, ранена 60-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T18:47
2023-11-11T18:47
2023-11-11T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ в субботу обстреляли село в Брянской области, ранена 60-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, под огнем врага оказался поселок Запесочье Погарского района.Он добавил, что на месте обстрелов работают экстренные и оперативные службы.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России с помощью ракет и беспилотников. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. На таких территориях действует "желтый" уровень террористической опасности.25 октября российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили над Брянским районом четыре беспилотника ВСУ самолетного типа. Тогда обошлось без жертв и разрушений. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской областиВСУ обстреляли завод в Белгородской области: ранен мужчинаЖитель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, обстрелы всу, россия, происшествия, общество, новости
Пенсионерка ранена при ударе ВСУ по Брянской области
Женщина ранена при обстреле села в Брянской области со стороны ВСУ - Богомаз
18:47 11.11.2023 (обновлено: 18:48 11.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ в субботу обстреляли село в Брянской области, ранена 60-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, под огнем врага оказался поселок Запесочье Погарского района.
"В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте обстрелов работают экстренные и оперативные службы.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России с помощью ракет и беспилотников. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. На таких территориях действует "желтый" уровень террористической опасности.
25 октября российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили над Брянским районом четыре беспилотника ВСУ
самолетного типа. Тогда обошлось без жертв и разрушений.
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