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ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области
ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области - РИА Новости Крым, 09.11.2023
ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области
Украинские боевики сбросили с беспилотника кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат в Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T09:02
2023-11-09T09:02
курская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили с беспилотника кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат в Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Два боеприпаса разорвались, повредив производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания на место вызваны саперы, уточнил он.Губернатор призвал людей в случае обнаружения обломков не подходить к ним близко и немедленно сообщать по телефону 112.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. Так, ранее в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще два человека пострадали. А до этого курский губернатор Роман Старовойт сообщил о повреждении школы обломками украинского БПЛА. Инцидент произошел ночью, обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки украинского беспилотника упали на территорию школы под КурскомНовые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиНа подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников
курская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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курская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области

ВСУ атаковали кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в Курской области

09:02 09.11.2023
 
© Telegram Роман СтаровойтВСУ атаковали кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в Курской области
ВСУ атаковали кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в Курской области
© Telegram Роман Старовойт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили с беспилотника кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат в Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В Судже беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Два боеприпаса разорвались, повредив производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания на место вызваны саперы, уточнил он.
Губернатор призвал людей в случае обнаружения обломков не подходить к ним близко и немедленно сообщать по телефону 112.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. Так, ранее в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще два человека пострадали. А до этого курский губернатор Роман Старовойт сообщил о повреждении школы обломками украинского БПЛА. Инцидент произошел ночью, обошлось без пострадавших.
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