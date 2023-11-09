https://crimea.ria.ru/20231109/vsu-atakovali-kassetnymi-boepripasami-kombinat-v-kurskoy-oblasti-1132677220.html

ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области

ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области - РИА Новости Крым, 09.11.2023

ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области

Украинские боевики сбросили с беспилотника кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат в Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T09:02

2023-11-09T09:02

2023-11-09T09:02

курская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

роман старовойт

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили с беспилотника кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат в Курской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Два боеприпаса разорвались, повредив производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания на место вызваны саперы, уточнил он.Губернатор призвал людей в случае обнаружения обломков не подходить к ним близко и немедленно сообщать по телефону 112.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары зачастую нацелены на приграничные территории - Брянскую, Белгородскую, Курскую области, а также на Крым и Севастополь. Так, ранее в Белгородской области в результате падения сбитого БПЛА на частный дом погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Еще два человека пострадали. А до этого курский губернатор Роман Старовойт сообщил о повреждении школы обломками украинского БПЛА. Инцидент произошел ночью, обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки украинского беспилотника упали на территорию школы под КурскомНовые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиНа подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), новости