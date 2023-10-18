https://crimea.ria.ru/20231018/oblomki-ukrainskogo-bespilotnika-upali-na-territoriyu-shkoly-pod-kurskom-1132165941.html
Обломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском
Обломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Обломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском
Здание школы в Курском районе повреждено в результате падения обломков украинского беспилотника, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Роман... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T10:37
2023-10-18T10:37
2023-10-18T10:37
курская область
обстрелы курской области
обстрелы всу
роман старовойт
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/12/1129461573_0:228:960:768_1920x0_80_0_0_6c1aa8a2e275a1791ecad04eb3af89bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Здание школы в Курском районе повреждено в результате падения обломков украинского беспилотника, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.По словам губернатора, разбитые окна заклеены, ремонт начнется в ближайшее время. В школе обучаются 477 детей, занятия проходят в штатном режиме.По данным властей, ВСУ рано утром в среду атаковали Курский район десятью беспилотниками самолетного типа. Шесть дронов сбиты системами ПВО, еще четыре подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Пострадавших и разрушений нет.Как сообщало Минобороны, в ночь на среду киевский режим предпринял массовую террористическую атаку беспилотниками самолетного типа на объекты в ряде регионов РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 28 дронов над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря.Утром в среду губернатор Белгородской области сообщил о том, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотниковЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУкрытия в Крыму: сколько их и где искать
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/12/1129461573_0:138:960:858_1920x0_80_0_0_7fdcf33a59ec14a0e22365e9973a28d9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, роман старовойт, происшествия, новости
Обломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском
Старовойт: на территорию школы в Курском районе упали обломки украинского дрона
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Здание школы в Курском районе повреждено в результате падения обломков украинского беспилотника, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
"Ночью на территорию Тимской школы им. Черных упали обломки украинского БПЛА. Пострадавших нет. Осколками незначительно посечен фасад, повреждены несколько окон", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, разбитые окна заклеены, ремонт начнется в ближайшее время. В школе обучаются 477 детей, занятия проходят в штатном режиме.
По данным властей, ВСУ рано утром в среду атаковали Курский район десятью беспилотниками самолетного типа. Шесть дронов сбиты системами ПВО, еще четыре подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Пострадавших и разрушений нет.
Как сообщало Минобороны, в ночь на среду киевский режим предпринял массовую террористическую атаку беспилотниками
самолетного типа на объекты в ряде регионов РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 28 дронов над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря.
Утром в среду губернатор Белгородской области сообщил о том, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Читайте также на РИА Новости Крым: