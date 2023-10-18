https://crimea.ria.ru/20231018/oblomki-ukrainskogo-bespilotnika-upali-na-territoriyu-shkoly-pod-kurskom-1132165941.html

Обломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском

Обломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Обломки украинского беспилотника упали на территорию школы под Курском

Здание школы в Курском районе повреждено в результате падения обломков украинского беспилотника, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Роман... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T10:37

2023-10-18T10:37

2023-10-18T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Здание школы в Курском районе повреждено в результате падения обломков украинского беспилотника, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.По словам губернатора, разбитые окна заклеены, ремонт начнется в ближайшее время. В школе обучаются 477 детей, занятия проходят в штатном режиме.По данным властей, ВСУ рано утром в среду атаковали Курский район десятью беспилотниками самолетного типа. Шесть дронов сбиты системами ПВО, еще четыре подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Пострадавших и разрушений нет.Как сообщало Минобороны, в ночь на среду киевский режим предпринял массовую террористическую атаку беспилотниками самолетного типа на объекты в ряде регионов РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 28 дронов над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря.Утром в среду губернатор Белгородской области сообщил о том, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотниковЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУкрытия в Крыму: сколько их и где искать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, роман старовойт, происшествия, новости