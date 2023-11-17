ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область – что известно
ВСУ ударили крылатыми ракетами по Чаплынскому району Херсонской области – последствия
16:16 17.11.2023 (обновлено: 16:18 17.11.2023)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИФМЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Выпущенные ВСУ по Чаплынскому району крылатые ракеты Storm Shadow были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня боевики киевских вооруженных формирований произвели обстрел ракетами Storm Shadow Чаплынского района. Средствами радиоэлектронной борьбы системы управления вражеских ракет были подавлены и отклонились от курса", – написал в своем Telegram-канале Сальдо.
При этом одна ракета упала на открытой местности, другая врезалась в нежилое строение. Из людей никто не пострадал, подчеркнул глава региона.
В пятницу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении двух воздушных целей над Северным молом. Позже в Минобороны РФ уточнили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории России.
Накануне экстренные службы региона сообщили, что ВСУ за сутки выпустили 95 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. В среду при обстрелах один человек погиб, еще один получил ранения.
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