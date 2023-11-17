Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область – что известно - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231117/vsu-atakovali-raketami-storm-shadow-khersonskuyu-oblast--chto-izvestno-1132861611.html
ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область – что известно
ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область – что известно - РИА Новости Крым, 17.11.2023
ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область – что известно
Выпущенные ВСУ по Чаплынскому району крылатые ракеты Storm Shadow были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T16:16
2023-11-17T16:18
херсонская область
новости
владимир сальдо
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132861495_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ad27a81575a3ee6d25a1f34792b40b6.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Выпущенные ВСУ по Чаплынскому району крылатые ракеты Storm Shadow были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.При этом одна ракета упала на открытой местности, другая врезалась в нежилое строение. Из людей никто не пострадал, подчеркнул глава региона.В пятницу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении двух воздушных целей над Северным молом. Позже в Минобороны РФ уточнили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории России.Накануне экстренные службы региона сообщили, что ВСУ за сутки выпустили 95 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. В среду при обстрелах один человек погиб, еще один получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУДве украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты у берегов КрымаНикакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО
херсонская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132861495_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b3a6c9332ddb3e14ac55234cdfcee2d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новости, владимир сальдо, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область – что известно

ВСУ ударили крылатыми ракетами по Чаплынскому району Херсонской области – последствия

16:16 17.11.2023 (обновлено: 16:18 17.11.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область
ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИФМЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Выпущенные ВСУ по Чаплынскому району крылатые ракеты Storm Shadow были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня боевики киевских вооруженных формирований произвели обстрел ракетами Storm Shadow Чаплынского района. Средствами радиоэлектронной борьбы системы управления вражеских ракет были подавлены и отклонились от курса", – написал в своем Telegram-канале Сальдо.
При этом одна ракета упала на открытой местности, другая врезалась в нежилое строение. Из людей никто не пострадал, подчеркнул глава региона.
В пятницу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении двух воздушных целей над Северным молом. Позже в Минобороны РФ уточнили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории России.
Накануне экстренные службы региона сообщили, что ВСУ за сутки выпустили 95 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. В среду при обстрелах один человек погиб, еще один получил ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ
Две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты у берегов Крыма
Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО
 
Херсонская областьНовостиВладимир СальдоВооруженные силы РоссииРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Попытки "отменить Россию" также бесполезны, как и санкции – Путин
18:18Очередь перед Крымским мостом растет
18:01Почти килограмм счастья: в Симферополе отметили День недоношенных детей
17:38Поезд из Симферополя в Адлер зимой будет ходить каждый день
17:21Аксенов: асфальт после ремонта сетей нужно восстанавливать за сутки
17:03Свыше 5 тысяч человек и более 200 единиц техники – потери ВСУ за неделю
16:51Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнение
16:36В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра"
16:31Армия РФ продвинулась на Южно-Донецком направлении
16:16ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область – что известно
15:52ВС РФ уничтожили командные пункты группировок ВСУ "Хортица" и "Лиман"
15:28МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах
15:18Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходит
15:10У Крымского моста очередь: сколько ждать проезда
14:45Mriya Resort & SPA признана одним из лучших работодателей Крыма
14:35Женщина за рулем иномарки сбила девочку на пешеходном переходе в Крыму
14:26Первые корабли с российским зерном отправились в Африку
14:14Сильный ливень подтопил больницу в Крыму
13:49ВСУ будут отступать без поддержки Запада – Зеленский
13:21Байден находится на пороге провального президентского срока – эксперт
Лента новостейМолния