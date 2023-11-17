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ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область – что известно

ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область – что известно - РИА Новости Крым, 17.11.2023

ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Херсонскую область – что известно

Выпущенные ВСУ по Чаплынскому району крылатые ракеты Storm Shadow были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T16:16

2023-11-17T16:16

2023-11-17T16:18

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обстрелы всу

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СИФМЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Выпущенные ВСУ по Чаплынскому району крылатые ракеты Storm Shadow были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.При этом одна ракета упала на открытой местности, другая врезалась в нежилое строение. Из людей никто не пострадал, подчеркнул глава региона.В пятницу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении двух воздушных целей над Северным молом. Позже в Минобороны РФ уточнили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории России.Накануне экстренные службы региона сообщили, что ВСУ за сутки выпустили 95 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. В среду при обстрелах один человек погиб, еще один получил ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУДве украинские противокорабельные ракеты "Нептун" сбиты у берегов КрымаНикакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, владимир сальдо, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу