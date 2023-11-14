https://crimea.ria.ru/20231114/rossiyskaya-pvo-sbila-amerikanskuyu-aviabombu-jdam-i-23-drona-vsu-1132777238.html
Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ
Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ
Американская авиационная бомба, снаряды HIMARS и беспилотные летательные аппараты перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны в зоне специальной РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T15:11
2023-11-14T15:11
2023-11-14T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Американская авиационная бомба, снаряды HIMARS и беспилотные летательные аппараты перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Также вооруженными силами России были уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата. Дроны были выпущены врагом по следующим населенным пунктам: Райгородка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Липовое, Первомайское Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Мирное Запорожской области.Накануне российскими военными также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены склад горючего вражеский пункт управления.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУУдар ВСУ по Великим Копаням на Херсонщине: есть погибший и раненыйСтолтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с Россией
https://crimea.ria.ru/20231114/oon-obvinila-kiev-v-narushenii-konventsii-o-zaprete-protivopekhotnykh-min-1132774233.html
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, беспилотник (бпла, дрон), луганская народная республика (лнр), поставки западного оружия украине, himars, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ
Российская ПВО перехватила авиационную бомбу JDAM и 23 дрона ВСУ над новыми регионами