https://crimea.ria.ru/20231114/rossiyskaya-pvo-sbila-amerikanskuyu-aviabombu-jdam-i-23-drona-vsu-1132777238.html

Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ

Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ

Американская авиационная бомба, снаряды HIMARS и беспилотные летательные аппараты перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны в зоне специальной РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T15:11

2023-11-14T15:11

2023-11-14T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Американская авиационная бомба, снаряды HIMARS и беспилотные летательные аппараты перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Также вооруженными силами России были уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата. Дроны были выпущены врагом по следующим населенным пунктам: Райгородка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Липовое, Первомайское Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Мирное Запорожской области.Накануне российскими военными также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены склад горючего вражеский пункт управления.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУУдар ВСУ по Великим Копаням на Херсонщине: есть погибший и раненыйСтолтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с Россией

https://crimea.ria.ru/20231114/oon-obvinila-kiev-v-narushenii-konventsii-o-zaprete-protivopekhotnykh-min-1132774233.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, беспилотник (бпла, дрон), луганская народная республика (лнр), поставки западного оружия украине, himars, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область