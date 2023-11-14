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Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ
Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ
Американская авиационная бомба, снаряды HIMARS и беспилотные летательные аппараты перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны в зоне специальной РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T15:11
2023-11-14T15:11
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
пво
беспилотник (бпла, дрон)
луганская народная республика (лнр)
поставки западного оружия украине
himars
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Американская авиационная бомба, снаряды HIMARS и беспилотные летательные аппараты перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Также вооруженными силами России были уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата. Дроны были выпущены врагом по следующим населенным пунктам: Райгородка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Липовое, Первомайское Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Мирное Запорожской области.Накануне российскими военными также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены склад горючего вражеский пункт управления.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Днепр" бьет врага: разбиты лодки с боевиками и позиции ВСУУдар ВСУ по Великим Копаням на Херсонщине: есть погибший и раненыйСтолтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с Россией
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Новости
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, беспилотник (бпла, дрон), луганская народная республика (лнр), поставки западного оружия украине, himars, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Российская ПВО сбила американскую авиабомбу JDAM и 23 дрона ВСУ

Российская ПВО перехватила авиационную бомбу JDAM и 23 дрона ВСУ над новыми регионами

15:11 14.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Американская авиационная бомба, снаряды HIMARS и беспилотные летательные аппараты перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - говорится в сообщении.
Также вооруженными силами России были уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата. Дроны были выпущены врагом по следующим населенным пунктам: Райгородка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Липовое, Первомайское Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Мирное Запорожской области.
Накануне российскими военными также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены склад горючего вражеский пункт управления.
Флаг Организации Объединённых Наций (ООН). - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
13:14
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Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Луганская Народная Республика (ЛНР)Поставки западного оружия УкраинеHIMARSДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская область
 
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