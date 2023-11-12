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ВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управления
ВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управления - РИА Новости Крым, 12.11.2023
ВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управления
Российские военнослужащие за минувшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожили вражеский пункт управления, склад горючего и перехватили два... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T14:58
2023-11-12T14:58
2023-11-12T14:58
himars
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожили вражеский пункт управления, склад горючего и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поражен в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики.Кроме того, российскими военными сбиты 42 вражеских беспилотных летательных аппарата. БПЛА были выпущены украинскими военными в районе населенных пунктов: Ольшана, Ягодное, Лиман Первый Харьковской области, Белогоровка Луганской Народной Республики, Пески, Андреевка ДНР, а также в Новофедоровке Запорожской области и Песчановке Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка террористической атаки ВСУ на Белгородскую область - МинобороныОбстрел ВСУ левобережья Херсонщины: 111 прилетовРаботает "Днепр": ВСУ за сутки потеряли 86 боевиков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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himars, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
ВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управления
Российские военные перехватили два снаряда HIMARS и уничтожили вражеский пункт управления
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожили вражеский пункт управления, склад горючего и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поражен в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке Минобороны.
Кроме того, российскими военными сбиты 42 вражеских беспилотных летательных аппарата. БПЛА были выпущены украинскими военными в районе населенных пунктов: Ольшана, Ягодное, Лиман Первый Харьковской области, Белогоровка Луганской Народной Республики, Пески, Андреевка ДНР, а также в Новофедоровке Запорожской области и Песчановке Херсонской области.
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