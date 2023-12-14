https://crimea.ria.ru/20231214/dve-popytki-ataki-vrazheskie-drony-sbity-na-podlete-k-moskve-1133524765.html

Две попытки атаки: вражеские дроны сбиты на подлете к Москве

Две попытки атаки: вражеские дроны сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Две попытки атаки: вражеские дроны сбиты на подлете к Москве

В ночь на четверг над Московской областью отражены две попытки атаки. Российские ПВО сбили украинские беспилотники над Наро-Фоминским городским округом, сообщил РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T05:56

2023-12-14T05:56

2023-12-14T06:09

москва

сергей собянин

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

пво

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Московской областью отражены две попытки атаки. Российские ПВО сбили украинские беспилотники над Наро-Фоминским городским округом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Первое сообщение о работе ПВО у главы столицы появилось в 03:55.Повторная атака была предпринята врагом около пяти часов утра 14 декабря.ВСУ периодически пытаются атаковать Москву и другие города России при помощи беспилотников. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.Одна из таких попыток была пресечена 29 ноября - вражеский дрон был сбит над Подольским городским округом Московской области. А 12 декабря над Белгородской областью была уничтожена ПВО украинская тактическая ракета "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Москве сбит беспилотник – МинобороныТри беспилотника атаковали Москву: один врезался в комплекс "Москва-Сити"Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего

москва

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво, безопасность, новости