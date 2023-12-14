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Две попытки атаки: вражеские дроны сбиты на подлете к Москве
Две попытки атаки: вражеские дроны сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Две попытки атаки: вражеские дроны сбиты на подлете к Москве
В ночь на четверг над Московской областью отражены две попытки атаки. Российские ПВО сбили украинские беспилотники над Наро-Фоминским городским округом, сообщил РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T05:56
2023-12-14T05:56
2023-12-14T06:09
москва
сергей собянин
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
пво
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Московской областью отражены две попытки атаки. Российские ПВО сбили украинские беспилотники над Наро-Фоминским городским округом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Первое сообщение о работе ПВО у главы столицы появилось в 03:55.Повторная атака была предпринята врагом около пяти часов утра 14 декабря.ВСУ периодически пытаются атаковать Москву и другие города России при помощи беспилотников. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.Одна из таких попыток была пресечена 29 ноября - вражеский дрон был сбит над Подольским городским округом Московской области. А 12 декабря над Белгородской областью была уничтожена ПВО украинская тактическая ракета "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Москве сбит беспилотник – МинобороныТри беспилотника атаковали Москву: один врезался в комплекс "Москва-Сити"Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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москва, сергей собянин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво, безопасность, новости
Две попытки атаки: вражеские дроны сбиты на подлете к Москве
Российские ПВО сбили два летевших к Москве беспилотника - Собянин
05:56 14.12.2023 (обновлено: 06:09 14.12.2023)