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Ракетная опасность объявлена в Белгороде - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Ракетная опасность объявлена в Белгороде
Ракетная опасность объявлена в Белгороде - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Ракетная опасность объявлена в Белгороде
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T20:14
2024-01-27T20:18
вячеслав гладков
белгород
новости
белгородская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также воздушную тревогу объявляли в городе 25, 24, 18 и 17 января.30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейЧасть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистантВ торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
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вячеслав гладков, белгород, новости, белгородская область, безопасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде

В Белгороде объявлена ракетная опасность

20:14 27.01.2024 (обновлено: 20:18 27.01.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем Telegram-канале.

Также воздушную тревогу объявляли в городе 25, 24, 18 и 17 января.
30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.
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