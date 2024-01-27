https://crimea.ria.ru/20240127/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-belgorode-1134507280.html

Ракетная опасность объявлена в Белгороде

Ракетная опасность объявлена в Белгороде - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Ракетная опасность объявлена в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T20:14

2024-01-27T20:14

2024-01-27T20:18

вячеслав гладков

белгород

новости

белгородская область

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также воздушную тревогу объявляли в городе 25, 24, 18 и 17 января.30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейЧасть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистантВ торговых центрах Белгорода и области сократили время работы

белгород

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, новости, белгородская область, безопасность