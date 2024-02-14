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При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница
При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница - РИА Новости Крым, 14.02.2024
При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница
Мирная жительница была ранена ночью в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T07:49
2024-02-14T07:57
белгородская область
новости
вячеслав гладков
пво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Мирная жительница была ранена ночью в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в Белгороде, а также в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах продолжается работа по установке модульных бетонных блоков, укрытий в наиболее опасных районах.Кроме того, в местах скопления людей размещают дивизионные аптечки: в административных зданиях, в муниципальных и государственных бюджетных учреждениях. Узнать о нахождении аптечки можно будет по информации на табличках на фасадах зданий.Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в субботу, 10 февраля и дважды в четверг, 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел Белгорода: ранены люди и повреждены дома14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской области10 реактивных снарядов ВСУ уничтожены над Белгородской областью
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, пво, вооруженные силы россии
При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница

При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница – Гладков

07:49 14.02.2024 (обновлено: 07:57 14.02.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Мирная жительница была ранена ночью в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал Гладков на своей странице в соцсети "Вконтакте".

По информации губернатора, в Белгороде, а также в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах продолжается работа по установке модульных бетонных блоков, укрытий в наиболее опасных районах.
Кроме того, в местах скопления людей размещают дивизионные аптечки: в административных зданиях, в муниципальных и государственных бюджетных учреждениях. Узнать о нахождении аптечки можно будет по информации на табличках на фасадах зданий.
Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в субботу, 10 февраля и дважды в четверг, 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.
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Белгородская областьНовостиВячеслав ГладковПВОВооруженные силы России
 
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