https://crimea.ria.ru/20240214/pri-atake-na-belgorodskuyu-oblast-ranena-mirnaya-zhitelnitsa-1134926169.html

При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница

При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница - РИА Новости Крым, 14.02.2024

При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница

Мирная жительница была ранена ночью в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T07:49

2024-02-14T07:49

2024-02-14T07:57

белгородская область

новости

вячеслав гладков

пво

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac1064fc2bffb0917c6d108473c64735.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Мирная жительница была ранена ночью в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в Белгороде, а также в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах продолжается работа по установке модульных бетонных блоков, укрытий в наиболее опасных районах.Кроме того, в местах скопления людей размещают дивизионные аптечки: в административных зданиях, в муниципальных и государственных бюджетных учреждениях. Узнать о нахождении аптечки можно будет по информации на табличках на фасадах зданий.Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в субботу, 10 февраля и дважды в четверг, 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел Белгорода: ранены люди и повреждены дома14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской области10 реактивных снарядов ВСУ уничтожены над Белгородской областью

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, вячеслав гладков, пво, вооруженные силы россии