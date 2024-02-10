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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T15:27
2024-02-10T15:30
белгород
новости
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли в четверг.Украинский дрон-камикадзе днем в четверг атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. В результате ранен мужчина. Пять человек ранены в результате украинского обстрела села Ржевка Шебекинского городского округа.В среду утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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news.crimea@rian.ru
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белгород, новости, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность – губернатор

15:27 10.02.2024 (обновлено: 15:30 10.02.2024)
 
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем ТГ-канале.
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли в четверг.
Украинский дрон-камикадзе днем в четверг атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. В результате ранен мужчина. Пять человек ранены в результате украинского обстрела села Ржевка Шебекинского городского округа.
В среду утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.
БелгородНовостиБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
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