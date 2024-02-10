https://crimea.ria.ru/20240210/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-belgorode-i-belgorodskom-rayone-1134849965.html

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T15:27

2024-02-10T15:27

2024-02-10T15:30

белгород

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белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли в четверг.Украинский дрон-камикадзе днем в четверг атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. В результате ранен мужчина. Пять человек ранены в результате украинского обстрела села Ржевка Шебекинского городского округа.В среду утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.

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белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, новости, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность