Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность – губернатор
15:27 10.02.2024 (обновлено: 15:30 10.02.2024)
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем ТГ-канале.
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли в четверг.
Украинский дрон-камикадзе днем в четверг атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. В результате ранен мужчина. Пять человек ранены в результате украинского обстрела села Ржевка Шебекинского городского округа.
В среду утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.