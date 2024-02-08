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Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T17:27
2024-02-08T17:27
2024-02-08T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем ТГ-канале.Украинский дрон-камикадзе днем в четверг атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. В результате ранен мужчина.Пять человек ранены в результате украинского обстрела села Ржевка Шебекинского городского округа.Накануне утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгород, вячеслав гладков, новости, безопасность, белгородская область
Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде и Белгородском районе
17:27 08.02.2024 (обновлено: 17:33 08.02.2024)