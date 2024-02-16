https://crimea.ria.ru/20240216/gladkov-navestil-postradavshikh-ot-ataki-vsu-na-belgorod-1135000006.html

Гладков навестил пострадавших от атаки ВСУ на Белгород

Гладков навестил пострадавших от атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Гладков навестил пострадавших от атаки ВСУ на Белгород

Губернатор Белгородской области навестил пострадавших после атаки ВСУ на Белгород. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T16:36

2024-02-16T16:36

2024-02-16T16:36

вячеслав гладков

белгород

атака всу на белгород

новости

всу (вооруженные силы украины)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области навестил пострадавших после атаки ВСУ на Белгород."Навестил пострадавших мирных жителей в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, - написал он в своем ТГ-канале. - Александр Львович получил минно-взрывную травму, проникающее ранение и осколочное ранение голени в результате чудовищного теракта в Белгороде 15 февраля. Состояние пострадавшего также оценивается как средней степени тяжести. Младший сын сейчас находится в лагере в Калужской области, Александр Львович попросил, чтобы оттуда его перевезли к тете в Москву. А 16-летняя дочь пока живет вместе со старшим братом и его семьей. К большому горю, супруга Александра Львовича погибла. Вчера они вместе заехали в магазин за продуктами и женщина просто не успела сесть в автомобиль… Приношу глубочайшие соболезнования Александру Львовичу и всем родным и близким". ⠀ По информации Гладкова, еще один пострадавший – житель села Ржевка с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией нижней конечности и другими ранениями находится в реанимации, его состояние тяжелое.Он также посетил пострадавших в городской больнице №2, где сейчас оказывают помощь девяти пострадавшим. Следственный комитет России квалифицировал ракетный удар украинских боевиков по Белгороду как теракт.В четверг, 15 февраля, в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек. Утром в пятницу число раненых выросло до 19. Двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, четверо, в том числе двое детей, доставлены на лечение в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областьюВ Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУВозросло число жертв при ударе ВСУ по Белгороду

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, атака всу на белгород, новости, всу (вооруженные силы украины), общество