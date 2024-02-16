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Гладков навестил пострадавших от атаки ВСУ на Белгород
Гладков навестил пострадавших от атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Гладков навестил пострадавших от атаки ВСУ на Белгород
Губернатор Белгородской области навестил пострадавших после атаки ВСУ на Белгород. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T16:36
2024-02-16T16:36
2024-02-16T16:36
вячеслав гладков
белгород
атака всу на белгород
новости
всу (вооруженные силы украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области навестил пострадавших после атаки ВСУ на Белгород."Навестил пострадавших мирных жителей в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, - написал он в своем ТГ-канале. - Александр Львович получил минно-взрывную травму, проникающее ранение и осколочное ранение голени в результате чудовищного теракта в Белгороде 15 февраля. Состояние пострадавшего также оценивается как средней степени тяжести. Младший сын сейчас находится в лагере в Калужской области, Александр Львович попросил, чтобы оттуда его перевезли к тете в Москву. А 16-летняя дочь пока живет вместе со старшим братом и его семьей. К большому горю, супруга Александра Львовича погибла. Вчера они вместе заехали в магазин за продуктами и женщина просто не успела сесть в автомобиль… Приношу глубочайшие соболезнования Александру Львовичу и всем родным и близким". ⠀ По информации Гладкова, еще один пострадавший – житель села Ржевка с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией нижней конечности и другими ранениями находится в реанимации, его состояние тяжелое.Он также посетил пострадавших в городской больнице №2, где сейчас оказывают помощь девяти пострадавшим. Следственный комитет России квалифицировал ракетный удар украинских боевиков по Белгороду как теракт.В четверг, 15 февраля, в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек. Утром в пятницу число раненых выросло до 19. Двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, четверо, в том числе двое детей, доставлены на лечение в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областьюВ Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУВозросло число жертв при ударе ВСУ по Белгороду
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгород, атака всу на белгород, новости, всу (вооруженные силы украины), общество
Гладков навестил пострадавших от атаки ВСУ на Белгород
Губернатор Белгородской области навестил пострадавших после атаки ВСУ на Белгород
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области навестил пострадавших после атаки ВСУ на Белгород.
"Навестил пострадавших мирных жителей в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, - написал он в своем ТГ-канале. - Александр Львович получил минно-взрывную травму, проникающее ранение и осколочное ранение голени в результате чудовищного теракта в Белгороде 15 февраля. Состояние пострадавшего также оценивается как средней степени тяжести. Младший сын сейчас находится в лагере в Калужской области, Александр Львович попросил, чтобы оттуда его перевезли к тете в Москву. А 16-летняя дочь пока живет вместе со старшим братом и его семьей. К большому горю, супруга Александра Львовича погибла. Вчера они вместе заехали в магазин за продуктами и женщина просто не успела сесть в автомобиль… Приношу глубочайшие соболезнования Александру Львовичу и всем родным и близким". ⠀
По информации Гладкова, еще один пострадавший – житель села Ржевка с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией нижней конечности и другими ранениями находится в реанимации, его состояние тяжелое.
"Хочу поблагодарить весь медицинский персонал за оказанную помощь и заботу о пострадавших людях. Мы, в свою очередь, обязательно сделаем все, что от нас зависит по части их реабилитации и возвращения к привычной жизни", - написал Гладков.
Он также посетил пострадавших в городской больнице №2, где сейчас оказывают помощь девяти пострадавшим.
"Двое из них в тяжелом состоянии, находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ. Состояние остальных семи пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести и стабильное", - написал губернатор.
Следственный комитет России квалифицировал ракетный удар украинских боевиков по Белгороду как теракт
.
В четверг, 15 февраля, в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire
погибли семь
человек. Утром в пятницу число раненых выросло до 19
. Двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, четверо, в том числе двое детей, доставлены на лечение в Москву.
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