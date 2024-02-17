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Атака 33 беспилотников отбита российской ПВО - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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Атака 33 беспилотников отбита российской ПВО
Атака 33 беспилотников отбита российской ПВО - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Атака 33 беспилотников отбита российской ПВО
В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T08:45
2024-02-17T08:58
министерство обороны рф
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось о 16 сбитых дронах в четырех областях России.Ракетная опасность ночью была объявлена в Белгородской области и дважды - в Курской области, о чем сообщали губернаторы регионов.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Вечером в пятницу, 16 февраля украинские боевики снова обстреляли два села в Белгородской области. В результате тяжелую контузию получил мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, утром стало известно об еще одном пострадавшем в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода. Всего в результате этой атаки украинских боевиков было ранено 19 человек, семь жителей города погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за удара по БелгородуВозросло число жертв при ударе ВСУ по БелгородуГрупповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ
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министерство обороны рф, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, курская область, калужская область, брянская область, белгородская область, воронежская область, безопасность
Атака 33 беспилотников отбита российской ПВО

ПВО сбила 33 украинских дрона над регионами России - Минобороны

08:45 17.02.2024 (обновлено: 08:58 17.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области - 4 БПЛА, Воронежской - 4 БПЛА, Курской - 1 БПЛА, Брянской - 18 БПЛА и Калужской - 6 БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 16 сбитых дронах в четырех областях России.
Ракетная опасность ночью была объявлена в Белгородской области и дважды - в Курской области, о чем сообщали губернаторы регионов.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Вечером в пятницу, 16 февраля украинские боевики снова обстреляли два села в Белгородской области. В результате тяжелую контузию получил мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Кроме того, утром стало известно об еще одном пострадавшем в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода. Всего в результате этой атаки украинских боевиков было ранено 19 человек, семь жителей города погибли.

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Министерство обороны РФПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиКурская областьКалужская областьБрянская областьБелгородская областьВоронежская областьБезопасность
 
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