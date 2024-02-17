https://crimea.ria.ru/20240217/ataka-33-bespilotnikov-otbita-rossiyskoy-pvo-1135008153.html

Атака 33 беспилотников отбита российской ПВО

Атака 33 беспилотников отбита российской ПВО - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Атака 33 беспилотников отбита российской ПВО

В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T08:45

2024-02-17T08:45

2024-02-17T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 дронов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось о 16 сбитых дронах в четырех областях России.Ракетная опасность ночью была объявлена в Белгородской области и дважды - в Курской области, о чем сообщали губернаторы регионов.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Вечером в пятницу, 16 февраля украинские боевики снова обстреляли два села в Белгородской области. В результате тяжелую контузию получил мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, утром стало известно об еще одном пострадавшем в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода. Всего в результате этой атаки украинских боевиков было ранено 19 человек, семь жителей города погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за удара по БелгородуВозросло число жертв при ударе ВСУ по БелгородуГрупповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ

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2024

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министерство обороны рф, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, курская область, калужская область, брянская область, белгородская область, воронежская область, безопасность