https://crimea.ria.ru/20240217/massovaya-ataka-vsu-na-chetyre-oblasti-rossii-sbity-12-bespilotnikov--1135007646.html

Массовая атака ВСУ на четыре области России: сбиты 16 беспилотников

Массовая атака ВСУ на четыре области России: сбиты 16 беспилотников - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Массовая атака ВСУ на четыре области России: сбиты 16 беспилотников

В ночь на субботу ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами четыре области России. Ракетная опасность ночью была объявлена в Белгородской области и... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T07:21

2024-02-17T07:21

2024-02-17T07:56

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

калужская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами четыре области России. Ракетная опасность ночью была объявлена в Белгородской области и дважды - в Курской области, о чем сообщали губернаторы регионов.Белгородская областьПо информации главы региона Вячеслава Гладкова, системой ПВО были сбиты 2 дрона самолетного типа в Губкинском городском округе. Пострадавших и разрушений нет.Калужская областьСистема противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Затем стало известно о ликвидации еще трех БПЛА над областью."Помимо уничтоженных сегодня ночью четырех БПЛА, утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.Брянская областьПять беспилотников уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал глава региона в Telegram-канале.Воронежская областьДва беспилотника уничтожены на подлете к Воронежу."По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет. С ремонтом поможем в кратчайшие сроки", - написал Гусев в Telegram-канале.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Вечером в пятницу, 16 февраля украинские боевики снова обстреляли два села в Белгородской области. В результате тяжелую контузию получил мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, утром стало известно об еще одном пострадавшем в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода. Всего в результате этой атаки украинских боевиков было ранено 19 человек, семь жителей города погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за удара по БелгородуВозросло число жертв при ударе ВСУ по БелгородуГрупповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ

калужская область

брянская область

белгородская область

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность, калужская область, брянская область, белгородская область, воронежская область, новости