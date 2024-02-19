https://crimea.ria.ru/20240219/raketnaya-opasnost-vtoroy-raz-za-den-obyavlena-v-belgorode-1135067436.html

Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде

Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде

Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T20:43

2024-02-19T20:43

2024-02-19T20:45

вячеслав гладков

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков.Ракетная опасность ранее в понедельник уже объявлялась в Белгороде и Белгородском районе. Также сирены были запущены в регионе в четверг, 15 февраля, в субботу, 10 февраля и дважды 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, безопасность