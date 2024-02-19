https://crimea.ria.ru/20240219/raketnaya-opasnost-vtoroy-raz-za-den-obyavlena-v-belgorode-1135067436.html
Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде
Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде
Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T20:43
2024-02-19T20:43
2024-02-19T20:45
вячеслав гладков
новости
белгород
белгородская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_8d5c109541a63aaade81b2e9ac3dd814.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков.Ракетная опасность ранее в понедельник уже объявлялась в Белгороде и Белгородском районе. Также сирены были запущены в регионе в четверг, 15 февраля, в субботу, 10 февраля и дважды 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:39:430:362_1920x0_80_0_0_0b72e4c97d5f8c886d108cd7001dc88f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, безопасность
Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде
Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде и Белгородском районе
20:43 19.02.2024 (обновлено: 20:45 19.02.2024)