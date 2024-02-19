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Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде
Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде
Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T20:43
2024-02-19T20:45
вячеслав гладков
новости
белгород
белгородская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков.Ракетная опасность ранее в понедельник уже объявлялась в Белгороде и Белгородском районе. Также сирены были запущены в регионе в четверг, 15 февраля, в субботу, 10 февраля и дважды 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.
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вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, безопасность
Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде

Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде и Белгородском районе

20:43 19.02.2024 (обновлено: 20:45 19.02.2024)
 
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем Telegram-канале.

Ракетная опасность ранее в понедельник уже объявлялась в Белгороде и Белгородском районе. Также сирены были запущены в регионе в четверг, 15 февраля, в субботу, 10 февраля и дважды 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.
 
Вячеслав ГладковНовостиБелгородБелгородская областьБезопасность
 
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