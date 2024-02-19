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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T17:52
2024-02-19T17:52
2024-02-19T17:55
вячеслав гладков
новости
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков.Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в четверг, 15 февраля, в субботу, 10 февраля и дважды 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительницаТрое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областью
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, белгород, безопасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе
17:52 19.02.2024 (обновлено: 17:55 19.02.2024)