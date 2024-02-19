https://crimea.ria.ru/20240219/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-belgorode-i-belgorodskom-rayone-1135061086.html

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T17:52

2024-02-19T17:52

2024-02-19T17:55

вячеслав гладков

новости

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков.Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в четверг, 15 февраля, в субботу, 10 февраля и дважды 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительницаТрое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областью

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгородская область, белгород, безопасность