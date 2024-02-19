Рейтинг@Mail.ru
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240219/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-belgorode-i-belgorodskom-rayone-1135061086.html
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T17:52
2024-02-19T17:55
вячеслав гладков
новости
белгородская область
белгород
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669074_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_934149d6a14b3223dc8d33e906747d6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков.Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в четверг, 15 февраля, в субботу, 10 февраля и дважды 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительницаТрое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областью
белгородская область
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669074_0:0:1005:754_1920x0_80_0_0_d11ea37196c67d1d58ec582a4da519fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, новости, белгородская область, белгород, безопасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

17:52 19.02.2024 (обновлено: 17:55 19.02.2024)
 
© РИА Новости КрымГромкоговоритель
Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность объявлялась в Белгороде в четверг, 15 февраля, в субботу, 10 февраля и дважды 8 февраля. Пассажирский автобус был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате мужчина получил ранения. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области – ранены пять человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница
Трое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области
8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областью
 
Вячеслав ГладковНовостиБелгородская областьБелгородБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте
18:45Как Севастополь готовится к выборам президента РФ
18:31Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя
18:08Ремонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине
17:52Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
17:35Мишустин поручил активнее модернизировать боевые системы для СВО
17:11Киев готовится применять синильную кислоту и аммиак против ВС РФ
16:54Больше тысячи человек потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки
16:31В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек
16:23В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции
16:19Армия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления
16:09На Крымском мосту снова очередь: сколько ждать проезда
15:55Пожар в Алуште локализован
15:38Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году
15:31Движение по Крымскому мосту открыто
15:24Карты банка "Тинькофф" будут доступны в Симферополе и Севастополе
15:15Крымский мост закрыт второй раз за день – движения нет
15:10Несколько частных домов горят в Алуште
14:59Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в Херсонесе
14:26Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения
Лента новостейМолния