https://crimea.ria.ru/20240224/pozhar-na-metallurgicheskom-kombinate-v-lipetske---chto-izvestno-1135182810.html

Пожар на металлургическом комбинате в Липецке - что известно

Пожар на металлургическом комбинате в Липецке - что известно - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Пожар на металлургическом комбинате в Липецке - что известно

В ночь на субботу пожар вспыхнул на одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T07:21

2024-02-24T07:21

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липецкая область

происшествия

пожар

игорь артамонов

россия

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В ночь на субботу пожар вспыхнул на одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, предварительной причиной ЧП стало падение беспилотника. Огонь был потушено около 4 часов утра 24 февраля. Пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует. заверил губернатор.Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны пресечены попытки террористических беспилотных атак. Дроны были уничтожены над Липецкой, Тульской и Курской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУУ берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУПожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - что известно

липецкая область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, происшествия, пожар, игорь артамонов, россия, безопасность, новости