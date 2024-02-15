Рейтинг@Mail.ru
Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240215/gorenie-prodolzhaetsya-situatsiya-na-neftebaze-v-kurske-posle-ataki-vsu-1134960620.html
Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУ
Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУ
Пожарно-спасательные подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара на нефтебазе в Курской области после атаки ВСУ. Как сообщает губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T10:24
2024-02-15T10:24
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
пожар
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134959962_0:18:1179:681_1920x0_80_0_0_a6f9585d32b1b3b389d52b09ae614b45.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Пожарно-спасательные подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара на нефтебазе в Курской области после атаки ВСУ. Как сообщает губернатор региона Роман Старовойт, к тушению огня привлечены пожарные поезда.Пожар на нефтебазе в Курской области вспыхнул в результате атаки украинского беспилотника в ночь на 15 февраля. По предварительной информации пострадавших нет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в результате беспилотной атаки на нефтебазе под Курском загорелись три резервуара, две цистерны частично разрушены огнем.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известноПожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированыВ Сочи горит резервуар с топливом
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134959962_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_6c3f03ad2afcbafab137da2b877ac021.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, пожар, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУ

К тушению пожара на нефтебазе в Курске привлекаются пожарные поезда - Старовойт

10:24 15.02.2024
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПожар на нефтебазе в Курской области
Пожар на нефтебазе в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Пожарно-спасательные подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара на нефтебазе в Курской области после атаки ВСУ. Как сообщает губернатор региона Роман Старовойт, к тушению огня привлечены пожарные поезда.
Пожар на нефтебазе в Курской области вспыхнул в результате атаки украинского беспилотника в ночь на 15 февраля. По предварительной информации пострадавших нет.
"Благодаря профессионализму специалистов удалось не допустить распространения огня. Для тушения привлекаются пожарные поезда. На месте работают 165 человек и 35 единиц техники", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в результате беспилотной атаки на нефтебазе под Курском загорелись три резервуара, две цистерны частично разрушены огнем.
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно
Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированы
В Сочи горит резервуар с топливом
 
Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтПожарПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:20Аксенов недоволен работой общественного транспорта в Крыму
13:13Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно
13:07В Симферополе почтили память воинов-интернационалистов
13:0314 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
12:35Россия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Госдумы
12:23Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе
11:54Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму
11:44Россия не могла оставить Крым в беде - Лавров
11:09Презентация сборника "Крым в развитии России" с участием Лаврова
11:06Во Львове после взрывов горит электроподстанция
10:45Пожар в Москве ликвидирован
10:31Волны до 1,5 метров: как работает Керченская переправа в четверг
10:24Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУ
10:07Предпринимателям Коктебеля помогут "пережить" реконструкцию набережной
10:02Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит
09:39Крымские электрички меняют расписание
09:19В Алуште на ночь отключат воду
08:59Неразрывная нить: как Крым и Херсонская область помогают друг другу
08:28Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицы
07:41Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана
Лента новостейМолния