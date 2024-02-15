https://crimea.ria.ru/20240215/gorenie-prodolzhaetsya-situatsiya-na-neftebaze-v-kurske-posle-ataki-vsu-1134960620.html
Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУ
Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУ
Пожарно-спасательные подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара на нефтебазе в Курской области после атаки ВСУ. Как сообщает губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T10:24
2024-02-15T10:24
2024-02-15T10:24
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
пожар
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Пожарно-спасательные подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара на нефтебазе в Курской области после атаки ВСУ. Как сообщает губернатор региона Роман Старовойт, к тушению огня привлечены пожарные поезда.Пожар на нефтебазе в Курской области вспыхнул в результате атаки украинского беспилотника в ночь на 15 февраля. По предварительной информации пострадавших нет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в результате беспилотной атаки на нефтебазе под Курском загорелись три резервуара, две цистерны частично разрушены огнем.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известноПожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированыВ Сочи горит резервуар с топливом
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, пожар, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУ
К тушению пожара на нефтебазе в Курске привлекаются пожарные поезда - Старовойт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Пожарно-спасательные подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара на нефтебазе в Курской области после атаки ВСУ. Как сообщает губернатор региона Роман Старовойт, к тушению огня привлечены пожарные поезда.
Пожар на нефтебазе в Курской области вспыхнул в результате атаки украинского беспилотника в ночь на 15 февраля. По предварительной информации пострадавших нет.
"Благодаря профессионализму специалистов удалось не допустить распространения огня. Для тушения привлекаются пожарные поезда. На месте работают 165 человек и 35 единиц техники", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в результате беспилотной атаки на нефтебазе под Курском загорелись три резервуара, две цистерны частично разрушены огнем.
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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