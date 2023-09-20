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В Сочи горит резервуар с топливом

В Сочи горит резервуар с топливом - РИА Новости Крым, 20.09.2023

В Сочи горит резервуар с топливом

Резервуар с дизельным топливом горит в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T06:45

2023-09-20T06:45

2023-09-20T06:58

сочи

краснодарский край

вениамин кондратьев

происшествия

топливо

новости

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Резервуар с дизельным топливом горит в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет, подчеркнул губернатор.Причины произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на резервуар с топливом в ОрлеВ Воронеже горит нефтебазаПожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часу

сочи

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, топливо, новости, пожар