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В Сочи горит резервуар с топливом - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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В Сочи горит резервуар с топливом
В Сочи горит резервуар с топливом - РИА Новости Крым, 20.09.2023
В Сочи горит резервуар с топливом
Резервуар с дизельным топливом горит в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T06:45
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сочи
краснодарский край
вениамин кондратьев
происшествия
топливо
новости
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Резервуар с дизельным топливом горит в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет, подчеркнул губернатор.Причины произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на резервуар с топливом в ОрлеВ Воронеже горит нефтебазаПожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часу
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сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, топливо, новости, пожар
В Сочи горит резервуар с топливом

Резервуар с дизельным топливом горит в Адлерском районе Сочи – Кондратьев

06:45 20.09.2023 (обновлено: 06:58 20.09.2023)
 
© t.me/rt_russianПожар в районе аэропорта в Адлерском районе Сочи
Пожар в районе аэропорта в Адлерском районе Сочи
© t.me/rt_russian
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Резервуар с дизельным топливом горит в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет",- написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет, подчеркнул губернатор.
Причины произошедшего выясняются.
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СочиКраснодарский крайВениамин КондратьевПроисшествияТопливоНовостиПожар
 
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