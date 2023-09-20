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В Сочи горит резервуар с топливом
В Сочи горит резервуар с топливом - РИА Новости Крым, 20.09.2023
В Сочи горит резервуар с топливом
Резервуар с дизельным топливом горит в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T06:45
2023-09-20T06:45
2023-09-20T06:58
сочи
краснодарский край
вениамин кондратьев
происшествия
топливо
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Резервуар с дизельным топливом горит в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет, подчеркнул губернатор.Причины произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на резервуар с топливом в ОрлеВ Воронеже горит нефтебазаПожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часу
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РИА Новости Крым
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сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, топливо, новости, пожар
В Сочи горит резервуар с топливом
Резервуар с дизельным топливом горит в Адлерском районе Сочи – Кондратьев
06:45 20.09.2023 (обновлено: 06:58 20.09.2023)