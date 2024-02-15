https://crimea.ria.ru/20240215/pozhar-na-neftebaze-v-kurskoy-oblasti-posle-ataki-drona---chto-izvestno-1134956531.html

Пожар на нефтебазе в Курской области после атаки дрона - что известно

Пожар на нефтебазе в Курской области после атаки дрона - что известно - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Пожар на нефтебазе в Курской области после атаки дрона - что известно

Пожар на нефтебазе в Курской области вспыхнул в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T06:06

2024-02-15T06:06

2024-02-15T06:15

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

обстрелы всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Пожар на нефтебазе в Курской области вспыхнул в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, происшествие случилось в ночь на четверг.В конце января средства радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" предотвратили атаку на предприятие украинского беспилотника, возгорания на заводе не было, при попытке атаки никто не пострадал. Взрывотехники ФСБ обезвредили сбитый над территорией нефтеперерабатывающего завода украинский беспилотник - боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена.19 января огонь охватил четыре резервуара с нефтепродуктами Клинцовской нефтебазы в Брянской области после сброса боеприпаса с дрона ВСУ. Более 30 жителей близлежащих домов были эвакуированы.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи горит резервуар с топливомМЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонациейУдар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасность

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости