Пожар на нефтебазе в Курской области после атаки дрона - что известно
После атаки беспилотника ВСУ в Курской области загорелась нефтебаза - губернатор
06:06 15.02.2024 (обновлено: 06:15 15.02.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Пожар на нефтебазе в Курской области вспыхнул в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, происшествие случилось в ночь на четверг.
"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в своем Telegram-канале.
В конце января средства радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" предотвратили атаку на предприятие украинского беспилотника, возгорания на заводе не было, при попытке атаки никто не пострадал. Взрывотехники ФСБ обезвредили сбитый над территорией нефтеперерабатывающего завода украинский беспилотник - боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена.
19 января огонь охватил четыре резервуара с нефтепродуктами Клинцовской нефтебазы в Брянской области после сброса боеприпаса с дрона ВСУ. Более 30 жителей близлежащих домов были эвакуированы.
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым: