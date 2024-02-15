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Пожар на нефтебазе в Курской области после атаки дрона - что известно - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Пожар на нефтебазе в Курской области после атаки дрона - что известно
Пожар на нефтебазе в Курской области после атаки дрона - что известно - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Пожар на нефтебазе в Курской области после атаки дрона - что известно
Пожар на нефтебазе в Курской области вспыхнул в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T06:06
2024-02-15T06:15
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Пожар на нефтебазе в Курской области вспыхнул в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, происшествие случилось в ночь на четверг.В конце января средства радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" предотвратили атаку на предприятие украинского беспилотника, возгорания на заводе не было, при попытке атаки никто не пострадал. Взрывотехники ФСБ обезвредили сбитый над территорией нефтеперерабатывающего завода украинский беспилотник - боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена.19 января огонь охватил четыре резервуара с нефтепродуктами Клинцовской нефтебазы в Брянской области после сброса боеприпаса с дрона ВСУ. Более 30 жителей близлежащих домов были эвакуированы.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи горит резервуар с топливомМЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонациейУдар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасность
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Пожар на нефтебазе в Курской области после атаки дрона - что известно

После атаки беспилотника ВСУ в Курской области загорелась нефтебаза - губернатор

06:06 15.02.2024 (обновлено: 06:15 15.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Пожар на нефтебазе в Курской области вспыхнул в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, происшествие случилось в ночь на четверг.
"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в своем Telegram-канале.
В конце января средства радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" предотвратили атаку на предприятие украинского беспилотника, возгорания на заводе не было, при попытке атаки никто не пострадал. Взрывотехники ФСБ обезвредили сбитый над территорией нефтеперерабатывающего завода украинский беспилотник - боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена.
19 января огонь охватил четыре резервуара с нефтепродуктами Клинцовской нефтебазы в Брянской области после сброса боеприпаса с дрона ВСУ. Более 30 жителей близлежащих домов были эвакуированы.
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтОбстрелы ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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