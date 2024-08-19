Рейтинг@Mail.ru
Киеву "дали добро" бить датским оружием по России - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240819/kievu-dali-dobro-bit-datskim-oruzhiem-po-rossii-1139723124.html
Киеву "дали добро" бить датским оружием по России
Киеву "дали добро" бить датским оружием по России - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Киеву "дали добро" бить датским оружием по России
Киев может применять датское оружие для ударов по территории России, такое заявление сделал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T17:48
2024-08-19T17:48
дания
новости
коллективный запад
поставки западного оружия украине
украина
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139722822_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_92d94399fdd926d5b354f64c23b8b169.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Киев может применять датское оружие для ударов по территории России, такое заявление сделал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Об этом пишет РИА Новости."Если... наносить удары по инфраструктуре или военным объектам (противника, вторгаясь на его территорию - ред.), то это вполне в рамках правил войны... Нельзя устанавливать такое ограничение, по которому вооружение (поставленное Данией – ред.) может использоваться только на украинской территории", - цитирует слова датского политика телерадиокомпания DR.По словам Расмуссена, "самооборона" якобы не исключает вторжения на земли противника. По информации телерадиокомпании, руководитель МИДа Дании также сделал акцент на том, что использование датского оружия на территории РФ "входит в рамки правил".Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал одной из целей ВСУ в Курской области создание "буферной зоны". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.6 августа боевики киевского режим прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции(КТО).12 августа президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границыс Украиной после того, как врага выбьют с российской территории. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромленЕще 650 человек отселили из приграничных районов Курской областиМИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен
дания
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139722822_0:0:1584:1188_1920x0_80_0_0_0c82b119a937b8e87e23bb95c50d2a3d.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дания, новости, коллективный запад, поставки западного оружия украине, украина, новости сво
Киеву "дали добро" бить датским оружием по России

Киев может применять датское оружие для атак на Россию – глава МИД Дании

17:48 19.08.2024
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Дании
Флаг Дании
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Киев может применять датское оружие для ударов по территории России, такое заявление сделал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Об этом пишет РИА Новости.
"Если... наносить удары по инфраструктуре или военным объектам (противника, вторгаясь на его территорию - ред.), то это вполне в рамках правил войны... Нельзя устанавливать такое ограничение, по которому вооружение (поставленное Данией – ред.) может использоваться только на украинской территории", - цитирует слова датского политика телерадиокомпания DR.
По словам Расмуссена, "самооборона" якобы не исключает вторжения на земли противника. По информации телерадиокомпании, руководитель МИДа Дании также сделал акцент на том, что использование датского оружия на территории РФ "входит в рамки правил".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал одной из целей ВСУ в Курской области создание "буферной зоны". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.
6 августа боевики киевского режим прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции(КТО).
12 августа президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границыс Украиной после того, как врага выбьют с российской территории. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен
Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области
МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен
 
ДанияНовостиКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеУкраинаНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье
17:57Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человек
17:48Киеву "дали добро" бить датским оружием по России
17:28Умер знаменитый американский телеведущий Фил Донахью
17:24Беременная женщина погибла при атаке ВСУ на Донецк
17:05Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах
16:49Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41
16:44Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под Симферополем
16:29Торговля между Россией и Азербайджаном расширится
16:14Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области
16:06РФ и Азербайджан построят танкеры для Азово-Черноморского маршрута
15:45Августовский "недоворот": как в Крыму восприняли путч ГКЧП
15:25Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы
15:22Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
14:51В Белгородской области мужчина погиб при обстреле ВСУ
14:42В Симферополе появится свой аналог "Нового Херсонеса"
14:30Курская область - новости от Минобороны
14:26Без срока давности: в "Артеке" проходит тематическая смена
14:15Под Феодосией горит поле
14:02Почти 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки
Лента новостейМолния