https://crimea.ria.ru/20240819/kievu-dali-dobro-bit-datskim-oruzhiem-po-rossii-1139723124.html

Киеву "дали добро" бить датским оружием по России

Киеву "дали добро" бить датским оружием по России - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Киеву "дали добро" бить датским оружием по России

Киев может применять датское оружие для ударов по территории России, такое заявление сделал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T17:48

2024-08-19T17:48

2024-08-19T17:48

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Киев может применять датское оружие для ударов по территории России, такое заявление сделал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Об этом пишет РИА Новости."Если... наносить удары по инфраструктуре или военным объектам (противника, вторгаясь на его территорию - ред.), то это вполне в рамках правил войны... Нельзя устанавливать такое ограничение, по которому вооружение (поставленное Данией – ред.) может использоваться только на украинской территории", - цитирует слова датского политика телерадиокомпания DR.По словам Расмуссена, "самооборона" якобы не исключает вторжения на земли противника. По информации телерадиокомпании, руководитель МИДа Дании также сделал акцент на том, что использование датского оружия на территории РФ "входит в рамки правил".Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал одной из целей ВСУ в Курской области создание "буферной зоны". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.6 августа боевики киевского режим прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции(КТО).12 августа президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границыс Украиной после того, как врага выбьют с российской территории. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромленЕще 650 человек отселили из приграничных районов Курской областиМИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дания, новости, коллективный запад, поставки западного оружия украине, украина, новости сво