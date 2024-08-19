Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240819/zelenskiy-nazval-tseli-vsu-v-kurskoy-oblasti-1139699835.html
Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области
Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области
Владимир Зеленский заявил, что одной из целей ВСУ в Курской области является создание "буферной зоны". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T06:44
2024-08-19T06:44
владимир зеленский
украина
обстрелы курской области
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139699933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec18402def518373b00072672275a213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что одной из целей ВСУ в Курской области является создание "буферной зоны". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram."Создание буферной зоны — наша операция в Курской области", — сказал Зеленский.Он также призвал Запад ускорить поставки военной помощи Киеву."Нам нужно, чтобы наши партнеры ускорили поставки. Мы очень просим", — призвал он, акцентировав, что нужно во что бы то ни стало наладить своевременную логистику, чтобы доставить вооружения в рамках объявленных пакетов. Отдельно Зеленский отметил помощь США, Британии и Франции.По мнению американских аналитиков, потери наиболее боеспособных частей ВСУ и дефицитной натовской техники в боях в Курской области могут повлиять на ход боевых действий в целом.на сегодняшний день российские войска усилили огневое воздействие на подразделения ВСУ в Курской области, подвергая их интенсивным бомбардировкам, ударам беспилотников и вертолетов, а также артиллерийским обстрелам.Ситуация в Курской области после атак ВСУ6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.По последним данным Минобороны РФ, российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники врага возле населенных пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки. Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 3460 боевиков.
https://crimea.ria.ru/20240817/v-minoborony-prigrozili-nemedlennym-otvetom-v-sluchae-udara-po-kurskoy-aes-1139671929.html
украина
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139699933_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_3ca72597374cce3eb4fe775d21a6c766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, обстрелы курской области, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, новости сво
Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области

Зеленский назвал целью ВСУ в Курской области создание "буферной зоны"

06:44 19.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что одной из целей ВСУ в Курской области является создание "буферной зоны". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.
"Создание буферной зоны — наша операция в Курской области", — сказал Зеленский.
Он также призвал Запад ускорить поставки военной помощи Киеву.
"Нам нужно, чтобы наши партнеры ускорили поставки. Мы очень просим", — призвал он, акцентировав, что нужно во что бы то ни стало наладить своевременную логистику, чтобы доставить вооружения в рамках объявленных пакетов.
Отдельно Зеленский отметил помощь США, Британии и Франции.
По мнению американских аналитиков, потери наиболее боеспособных частей ВСУ и дефицитной натовской техники в боях в Курской области могут повлиять на ход боевых действий в целом.
на сегодняшний день российские войска усилили огневое воздействие на подразделения ВСУ в Курской области, подвергая их интенсивным бомбардировкам, ударам беспилотников и вертолетов, а также артиллерийским обстрелам.

Ситуация в Курской области после атак ВСУ

6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
По последним данным Минобороны РФ, российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники врага возле населенных пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки. Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 3460 боевиков.
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
17 августа, 13:53
В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС
 
Владимир ЗеленскийУкраинаОбстрелы Курской областиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия УкраинеНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:05В Крыму 14-летняя школьница работала курьером у мошенников
08:57Русской тельняшке – 150 лет
08:50В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть
08:31Сильная жара идет на Кубань
08:07На Крымском мосту очередь выросла вдвое
07:55На подконтрольной Киеву части Запорожья повреждена инфраструктура
07:42Отключение газа в Керчи во вторник: список адресов
07:15Православные христиане отмечают Преображение Господне – Яблочный Спас
07:09Свыше 250 афтершоков произошло на Камчатке после мощного землетрясения
06:44Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области
06:25Россияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезоном
06:00Крымский мост в понедельник утром: информация об очередях
00:01Азорский антициклон над Крымом: жара усиливается
00:00Какой сегодня праздник: 19 августа
22:42Главное за день: 18 августа
22:29Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
22:27В Севастополе угроза баллистики – объявлена ракетная опасность
22:03В Турции произошло землетрясение
21:52Трое детей пострадали в лагере при проведении химического эксперимента
21:31Почему в крымских ресторанах растут цены – мнение эксперта
Лента новостейМолния