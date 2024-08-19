https://crimea.ria.ru/20240819/zelenskiy-nazval-tseli-vsu-v-kurskoy-oblasti-1139699835.html

Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области

Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области

Владимир Зеленский заявил, что одной из целей ВСУ в Курской области является создание "буферной зоны". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T06:44

2024-08-19T06:44

2024-08-19T06:44

владимир зеленский

украина

обстрелы курской области

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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поставки западного оружия украине

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что одной из целей ВСУ в Курской области является создание "буферной зоны". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram."Создание буферной зоны — наша операция в Курской области", — сказал Зеленский.Он также призвал Запад ускорить поставки военной помощи Киеву."Нам нужно, чтобы наши партнеры ускорили поставки. Мы очень просим", — призвал он, акцентировав, что нужно во что бы то ни стало наладить своевременную логистику, чтобы доставить вооружения в рамках объявленных пакетов. Отдельно Зеленский отметил помощь США, Британии и Франции.По мнению американских аналитиков, потери наиболее боеспособных частей ВСУ и дефицитной натовской техники в боях в Курской области могут повлиять на ход боевых действий в целом.на сегодняшний день российские войска усилили огневое воздействие на подразделения ВСУ в Курской области, подвергая их интенсивным бомбардировкам, ударам беспилотников и вертолетов, а также артиллерийским обстрелам.Ситуация в Курской области после атак ВСУ6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.По последним данным Минобороны РФ, российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники врага возле населенных пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки. Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 3460 боевиков.

https://crimea.ria.ru/20240817/v-minoborony-prigrozili-nemedlennym-otvetom-v-sluchae-udara-po-kurskoy-aes-1139671929.html

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