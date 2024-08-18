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Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны
Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны
Бойцы российского подразделения "Север" уничтожили еще более 300 боевиков ВСУ и 27 единиц бронетехники за сутки боев в Курской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T14:02
2024-08-18T14:02
2024-08-18T14:21
министерство обороны рф
ситуация в курской области после нападения всу
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российского подразделения "Север" уничтожили еще более 300 боевиков ВСУ и 27 единиц бронетехники за сутки боев в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что бойцы подразделения "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии выявили в лесах украинских диверсантов, которые пытались проникнуть вглубь российской территории южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.Потери ВСУ составили: танк и 5 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30-ти военнослужащих, уточнили в Минобороны.Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники врага возле населенных пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки.Возле населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом ликвидирована пусковая установка американской РСЗО М270 MLRS. Также российская авиация нанесла удары по резервам, складам боеприпасов и горючего ВСУ возле сел Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 3460 боевиков.6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.Накануне ВС РФ отразили попытки украинских подразделений штурмовать три населенных пункта в Курской области.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСВ США обеспокоены высокими потерями Украины в Курской областиБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
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министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, россия, украина, потери всу
Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны
В Курской области за сутки ВСУ потеряли более 300 боевиков и 27 единиц бронетехники
14:02 18.08.2024 (обновлено: 14:21 18.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российского подразделения "Север" уничтожили еще более 300 боевиков ВСУ и 27 единиц бронетехники за сутки боев в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что бойцы подразделения "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии выявили в лесах украинских диверсантов, которые пытались проникнуть вглубь российской территории южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.
"Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное", – говорится в сообщении.
Потери ВСУ составили: танк и 5 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30-ти военнослужащих, уточнили в Минобороны.
Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники врага возле населенных пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки.
Возле населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом ликвидирована пусковая установка американской РСЗО М270 MLRS. Также российская авиация нанесла удары по резервам, складам боеприпасов и горючего ВСУ возле сел Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, в том числе инженерная машина разграждения", – перечислили в Минобороны.
Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 3460 боевиков.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции
(КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы
с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.
Накануне ВС РФ отразили попытки
украинских подразделений штурмовать три населенных пункта в Курской области.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
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