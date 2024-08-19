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Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области
Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области
За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T16:14
2024-08-19T16:14
2024-08-19T16:15
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
курская область
новости
россия
общество
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Также по информации ведомства, в Курскую область доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи.По данным МЧС всего из области отселено более 121 тысячи человек. "На данный момент в 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, в том числе более 1 200 детей. Еще 390 ПВР в 57 субъектах РФ готовы к размещению более 19 тысяч человек", - сказано в сообщении.Пиротехники МЧС России обследовали домовладения и прилегающие территории в населенных пунктах Курской области, которые подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Всего специалисты МЧС России обезвредили порядка 130 взрывоопасных предметов, уточнили в ведомстве.Ситуация в Курской области после атак ВСУ6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал цели ВСУ в Курской областиМинобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), курская область, новости, россия, общество, ситуация в курской области после нападения всу
Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области
Из приграничных районов Курской области отселили еще 650 человек
16:14 19.08.2024 (обновлено: 16:15 19.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек. На телефон "горячей линии" поступило более 350 обращений и обработано всего более 11 тысяч заявок", - говорится в сообщении.
Также по информации ведомства, в Курскую область доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи.
По данным МЧС всего из области отселено более 121 тысячи человек.
"На данный момент в 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, в том числе более 1 200 детей. Еще 390 ПВР в 57 субъектах РФ готовы к размещению более 19 тысяч человек", - сказано в сообщении.
Пиротехники МЧС России обследовали домовладения и прилегающие территории в населенных пунктах Курской области, которые подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Всего специалисты МЧС России обезвредили порядка 130 взрывоопасных предметов, уточнили в ведомстве.
Ситуация в Курской области после атак ВСУ
6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции
(КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы
с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
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