https://crimea.ria.ru/20240819/esche-650-chelovek-otselili-iz-prigranichnykh-rayonov-kurskoy-oblasti-1139719326.html

Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области

Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области

За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T16:14

2024-08-19T16:14

2024-08-19T16:15

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

курская область

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общество

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Также по информации ведомства, в Курскую область доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи.По данным МЧС всего из области отселено более 121 тысячи человек. "На данный момент в 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, в том числе более 1 200 детей. Еще 390 ПВР в 57 субъектах РФ готовы к размещению более 19 тысяч человек", - сказано в сообщении.Пиротехники МЧС России обследовали домовладения и прилегающие территории в населенных пунктах Курской области, которые подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Всего специалисты МЧС России обезвредили порядка 130 взрывоопасных предметов, уточнили в ведомстве.Ситуация в Курской области после атак ВСУ6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал цели ВСУ в Курской областиМинобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), курская область, новости, россия, общество, ситуация в курской области после нападения всу