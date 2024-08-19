Рейтинг@Mail.ru
Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240819/esche-650-chelovek-otselili-iz-prigranichnykh-rayonov-kurskoy-oblasti-1139719326.html
Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области
Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области
За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T16:14
2024-08-19T16:15
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
курская область
новости
россия
общество
ситуация в курской области после нападения всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139718906_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_128396cd5a20102d7f7aeab17e843630.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Также по информации ведомства, в Курскую область доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи.По данным МЧС всего из области отселено более 121 тысячи человек. "На данный момент в 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, в том числе более 1 200 детей. Еще 390 ПВР в 57 субъектах РФ готовы к размещению более 19 тысяч человек", - сказано в сообщении.Пиротехники МЧС России обследовали домовладения и прилегающие территории в населенных пунктах Курской области, которые подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Всего специалисты МЧС России обезвредили порядка 130 взрывоопасных предметов, уточнили в ведомстве.Ситуация в Курской области после атак ВСУ6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал цели ВСУ в Курской областиМинобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
курская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139718906_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c6908975c44ca6a8db4a53a31a6d362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), курская область, новости, россия, общество, ситуация в курской области после нападения всу
Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области

Из приграничных районов Курской области отселили еще 650 человек

16:14 19.08.2024 (обновлено: 16:15 19.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт временного размещения для эвакуированных жителей Курской области
Пункт временного размещения для эвакуированных жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"За минувшие сутки из Курской области убыли более 650 человек. На телефон "горячей линии" поступило более 350 обращений и обработано всего более 11 тысяч заявок", - говорится в сообщении.
Также по информации ведомства, в Курскую область доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи.
По данным МЧС всего из области отселено более 121 тысячи человек.
"На данный момент в 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, в том числе более 1 200 детей. Еще 390 ПВР в 57 субъектах РФ готовы к размещению более 19 тысяч человек", - сказано в сообщении.
Пиротехники МЧС России обследовали домовладения и прилегающие территории в населенных пунктах Курской области, которые подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Всего специалисты МЧС России обезвредили порядка 130 взрывоопасных предметов, уточнили в ведомстве.

Ситуация в Курской области после атак ВСУ

6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов региона.
В воскресенье, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прорыва в Курскую область Зеленский собрал мощные силы наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области
Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС
Бригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Курская областьНовостиРоссияОбществоСитуация в Курской области после нападения ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье
17:57Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человек
17:48Киеву "дали добро" бить датским оружием по России
17:28Умер знаменитый американский телеведущий Фил Донахью
17:24Беременная женщина погибла при атаке ВСУ на Донецк
17:05Дети из приграничья Белгородской области будут учиться в других регионах
16:49Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41
16:44Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под Симферополем
16:29Торговля между Россией и Азербайджаном расширится
16:14Еще 650 человек отселили из приграничных районов Курской области
16:06РФ и Азербайджан построят танкеры для Азово-Черноморского маршрута
15:45Августовский "недоворот": как в Крыму восприняли путч ГКЧП
15:25Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы
15:22Россия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
14:51В Белгородской области мужчина погиб при обстреле ВСУ
14:42В Симферополе появится свой аналог "Нового Херсонеса"
14:30Курская область - новости от Минобороны
14:26Без срока давности: в "Артеке" проходит тематическая смена
14:15Под Феодосией горит поле
14:02Почти 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки
Лента новостейМолния