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В Севастополе тренируется флот: когда будет громко - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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В Севастополе тренируется флот: когда будет громко
В Севастополе тренируется флот: когда будет громко - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Севастополе тренируется флот: когда будет громко
Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T18:55
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севастополь
михаил развожаев
учения
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор заверил жителей и гостей региона, что в городе все спокойно.Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Так, недавно в поселке Заозерное под Евпаторией проходили учения военнослужащих. Также Феодосии в течение трех часов 29 августа военные проводили тренировки со стрельбами из различного вида оружия у двух причалов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУДва беспилотника сбили над КрымомВ акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона
https://crimea.ria.ru/20240904/chetyre-bezekipazhnykh-katera-i-dron-unichtozheny-nad-chernym-morem-1140101034.html
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севастополь, михаил развожаев, учения, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
В Севастополе тренируется флот: когда будет громко

В Севастополе военные проводят тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне

18:55 04.09.2024 (обновлено: 19:03 04.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенные корабли у пристани в Севастополе
Военные корабли у пристани в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 19.00 до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот будет проводить тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор заверил жителей и гостей региона, что в городе все спокойно.
Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Так, недавно в поселке Заозерное под Евпаторией проходили учения военнослужащих. Также Феодосии в течение трех часов 29 августа военные проводили тренировки со стрельбами из различного вида оружия у двух причалов.
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