https://crimea.ria.ru/20240904/v-sevastopole-treniruetsya-flot-kogda-budet-gromko-1140121186.html
В Севастополе тренируется флот: когда будет громко
В Севастополе тренируется флот: когда будет громко - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Севастополе тренируется флот: когда будет громко
Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T18:55
2024-09-04T18:55
2024-09-04T19:03
севастополь
михаил развожаев
учения
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армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также губернатор заверил жителей и гостей региона, что в городе все спокойно.Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Так, недавно в поселке Заозерное под Евпаторией проходили учения военнослужащих. Также Феодосии в течение трех часов 29 августа военные проводили тренировки со стрельбами из различного вида оружия у двух причалов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУДва беспилотника сбили над КрымомВ акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона
https://crimea.ria.ru/20240904/chetyre-bezekipazhnykh-katera-i-dron-unichtozheny-nad-chernym-morem-1140101034.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, учения, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
В Севастополе тренируется флот: когда будет громко
В Севастополе военные проводят тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне
18:55 04.09.2024 (обновлено: 19:03 04.09.2024)