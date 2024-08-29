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В Феодосии будут стрелять из различного оружия
В Феодосии будут стрелять из различного оружия - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В Феодосии будут стрелять из различного оружия
В Феодосии в течение трех часов в четверг военные проведут тренировки со стрельбами из различного вида оружия у двух причалов. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T08:29
2024-08-29T08:29
2024-08-29T08:29
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии в течение трех часов в четверг военные проведут тренировки со стрельбами из различного вида оружия у двух причалов. Об этом сообщили в администрации Феодосии.В администрации призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.На днях в Феодосии уже проходили учебные стрельбы. Также стрельбы прошли в Евпатории.Регулярно военные тренируются для поддержания и повышения уровня боеготовности и слаживания и в других регионах Крыма и в Севастополе. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дрона Как обеспечена безопасность на участках для голосования в СевастополеВ Крыму оценили возможность прорыва ВСУ на полуостров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, феодосия, учения, новости крыма, крым, вооруженные силы россии
В Феодосии будут стрелять из различного оружия
Власти Феодосии предупредили о проведении военными стрельб в течение трех часов