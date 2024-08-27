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Ночью будет громко в городском округе Евпатория
Ночью будет громко в городском округе Евпатория - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Ночью будет громко в городском округе Евпатория
В ночь на среду возле Евпатории может быть слышна стрельба – в пгт Заозерное пройдут учения. Об этом предупредили местные власти. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T21:37
2024-08-27T21:37
2024-08-27T21:37
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В ночь на среду возле Евпатории может быть слышна стрельба – в пгт Заозерное пройдут учения. Об этом предупредили местные власти.На прошлой неделе также проходили учения в Заозерном и в Евпатории.Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные учения ВМФ начались в РоссииВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогРоссия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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евпатория, новости крыма, учения, администрация евпатории, заозерное, вооруженные силы россии, крым, безопасность республики крым и севастополя
Ночью будет громко в городском округе Евпатория
В поселке Заозерное в Крыму ночью пройдут учения