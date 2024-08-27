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Ночью будет громко в городском округе Евпатория - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Ночью будет громко в городском округе Евпатория
Ночью будет громко в городском округе Евпатория - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Ночью будет громко в городском округе Евпатория
В ночь на среду возле Евпатории может быть слышна стрельба – в пгт Заозерное пройдут учения. Об этом предупредили местные власти. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T21:37
2024-08-27T21:37
евпатория
новости крыма
учения
администрация евпатории
заозерное
вооруженные силы россии
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В ночь на среду возле Евпатории может быть слышна стрельба – в пгт Заозерное пройдут учения. Об этом предупредили местные власти.На прошлой неделе также проходили учения в Заозерном и в Евпатории.Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные учения ВМФ начались в РоссииВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогРоссия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин
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РИА Новости Крым
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евпатория, новости крыма, учения, администрация евпатории, заозерное, вооруженные силы россии, крым, безопасность республики крым и севастополя
Ночью будет громко в городском округе Евпатория

В поселке Заозерное в Крыму ночью пройдут учения

21:37 27.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В ночь на среду возле Евпатории может быть слышна стрельба – в пгт Заозерное пройдут учения. Об этом предупредили местные власти.

"Уважаемые жители Заозерного! Информируем, что ночью будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны звуки стрельбы", – говорится в сообщении официального Telegram-канала.

На прошлой неделе также проходили учения в Заозерном и в Евпатории.
Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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ЕвпаторияНовости КрымаУченияАдминистрация ЕвпаторииЗаозерноеВооруженные силы РоссииКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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