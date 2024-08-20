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Под Евпаторией во вторник будет громко

Под Евпаторией во вторник будет громко - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Под Евпаторией во вторник будет громко

Громкие звуки могут быть слышны во вторник в поселке Заозерное на юго-западе Евпатории. Об этом предупреждают местные власти. РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T09:25

2024-08-20T09:25

2024-08-20T09:25

евпатория

учения

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки могут быть слышны во вторник в поселке Заозерное на юго-западе Евпатории. Об этом предупреждают местные власти.Жителей и гостей поселка просят сохранять спокойствие.Накануне глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщал о предстоящих в городе учебных стрельбах.Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные учения ВМФ начались в РоссииСтрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантовВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог

евпатория

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, новости крыма, крым