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Под Евпаторией во вторник будет громко
Под Евпаторией во вторник будет громко - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Под Евпаторией во вторник будет громко
Громкие звуки могут быть слышны во вторник в поселке Заозерное на юго-западе Евпатории. Об этом предупреждают местные власти. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T09:25
2024-08-20T09:25
2024-08-20T09:25
евпатория
учения
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки могут быть слышны во вторник в поселке Заозерное на юго-западе Евпатории. Об этом предупреждают местные власти.Жителей и гостей поселка просят сохранять спокойствие.Накануне глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщал о предстоящих в городе учебных стрельбах.Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные учения ВМФ начались в РоссииСтрельба в Севастополе связана с учениями по уничтожению диверсантовВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, новости крыма, крым
Под Евпаторией во вторник будет громко
Военные учения пройдут во вторник в поселке Заозерное на юго-западе Евпатории