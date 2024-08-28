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Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе
Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе
На всех избирательных участках для досрочного голосования в Законодательное собрание Севастополя оборудованы убежища, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T11:45
2024-08-28T13:51
выборы
севастополь
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
нина фаустова
общество
крым
единый день голосования - 2024
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. На всех избирательных участках для досрочного голосования в Законодательное собрание Севастополя оборудованы убежища, передает корреспондент РИА Новости Крым. "Все участки полностью обследованы и соответствуют нормам противопожарной безопасности и антитеррористической укрепленности. Вся та система, которая у нас действовала на выборах президента Российской Федерации в марте 2024 года, также действует и сейчас", – заявила на брифинге председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.Рядом с теми участками, в которых не было возможности разместить убежище – это временные модульные объекты, оборудованы бетонные укрытия, аналогичные тем, что стоят на остановках, в частности, на площади Нахимова в центре Севастополя, отметила Фаустова.Есть и другие решения. Например, на участке в районе Фиолента в Гагаринском районе города под убежище приспособлена капитальная хозяйственная постройка в нескольких шагах от модульного здания участка. По словам председателя избирательной комиссии №156 Натальи Третьяк, под убежище на ее участке, расположенном в здании культурного комплекса в Нахимовском районе города, оборудован зал театральной студии в цокольном этаже."И пожарная, и террористическая безопасность – у нас все соблюдается. Так что избирателям бояться нечего", – отметила глава комиссии.По ее словам, этот участок "по традиции показывает высокий процент посещаемости избирателей", ждут активности и на этот раз.Такого же мнения севастополец Александр Курносов, который пришел на избирательный участок буквально сразу после того, как тот открылся."Есть возможность, решил побыстрее эту обязанность выполнить. Сделал дело – гуляй смело. Для людей, думаю, это однозначно плюс, потому что конец лета, у всех напряженные графики, поэтому найти возможность прийти проголосовать не всегда получается даже в выходной день", – прокомментировал свою активность избиратель.Ранее о том, что все участки для голосования на выборах в Заксобрание будут оснащены убежищами, заявлял руководитель Департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный. Досрочное голосование на выборах в СевастополеДосрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя третьего созыва и на совмещенных с ними дополнительных выборах в муниципальные советы Нахимовского и Терновского округов стартовали в 9 утра 28 августа. Они продлятся до 5 сентября включительно.Ранее в этот день на брифинге председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова сообщала, что избиратели могут сделать свой выбор, посетив помещения участковых избирательных комиссий или пригласив членов участковых ИК к себе домой.В городе и селах региона работает 187 избирательных участков, включая модульные. Участковые избирательные комиссии в дни досрочного голосования работают в будние дни с 9-00 до 19-00, в выходные с 10-00 до 14-00 дня. На их работой следят 703 наблюдателя от партий и Общественной палаты Севастополя.Основные дни голосования – с 6 до 8 сентября включительно. Избирательные участки в этот период будут работать с 8 утра до 8 вечера. В эти дни откроется еще один, 188-й участок для голосования в городской больнице, где избиратели пребывают на амбулаторном лечении.Также в эти дни будет доступно дистанционное электронное голосование на портале Vybory. gov.ru. Голосовать таким образом избиратели могут круглосуточно. Для этого необходимо подать заявления на портале Госуслуг до 2 сентября включительно.В Севастополе в Законодательное собрание по итогам выборов будут избраны 24 депутата. Кандидатуры 16 из них будут представлять политические партии. Еще шестеро избираются в муниципальных округах.
https://crimea.ria.ru/20240828/v-sevastopole-startovalo-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-1139929982.html
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выборы, севастополь, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, нина фаустова, общество, крым, единый день голосования - 2024
Как обеспечена безопасность на участках для голосования в Севастополе

Все участки для досрочного голосования в Заксобрание Севастополя обеспечены укрытиями

11:45 28.08.2024 (обновлено: 13:51 28.08.2024)
 
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. На всех избирательных участках для досрочного голосования в Законодательное собрание Севастополя оборудованы убежища, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Все участки полностью обследованы и соответствуют нормам противопожарной безопасности и антитеррористической укрепленности. Вся та система, которая у нас действовала на выборах президента Российской Федерации в марте 2024 года, также действует и сейчас", – заявила на брифинге председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.
Рядом с теми участками, в которых не было возможности разместить убежище – это временные модульные объекты, оборудованы бетонные укрытия, аналогичные тем, что стоят на остановках, в частности, на площади Нахимова в центре Севастополя, отметила Фаустова.
Есть и другие решения. Например, на участке в районе Фиолента в Гагаринском районе города под убежище приспособлена капитальная хозяйственная постройка в нескольких шагах от модульного здания участка.
© РИА Новости КрымМодульный избирательный участок в Севастополе
Модульный избирательный участок в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости Крым
Модульный избирательный участок в Севастополе
По словам председателя избирательной комиссии №156 Натальи Третьяк, под убежище на ее участке, расположенном в здании культурного комплекса в Нахимовском районе города, оборудован зал театральной студии в цокольном этаже.
"И пожарная, и террористическая безопасность – у нас все соблюдается. Так что избирателям бояться нечего", – отметила глава комиссии.
По ее словам, этот участок "по традиции показывает высокий процент посещаемости избирателей", ждут активности и на этот раз.
"С утра уже избиратели подошли, проголосовали. Есть возможность в любой день прийти, не обязательно привязываться к выходным, идет подготовка к школе, не все еще вернулись из отпуска. Поэтому думаю, что успеют все проголосовать, и очень хорошо, что сделали досрочное голосование", – сказала Третьяк.
Такого же мнения севастополец Александр Курносов, который пришел на избирательный участок буквально сразу после того, как тот открылся.
"Есть возможность, решил побыстрее эту обязанность выполнить. Сделал дело – гуляй смело. Для людей, думаю, это однозначно плюс, потому что конец лета, у всех напряженные графики, поэтому найти возможность прийти проголосовать не всегда получается даже в выходной день", – прокомментировал свою активность избиратель.
© РИА Новости КрымУчастки для голосования в Севастополе
Участки для голосования в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости Крым
Участки для голосования в Севастополе
Ранее о том, что все участки для голосования на выборах в Заксобрание будут оснащены убежищами, заявлял руководитель Департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.

Досрочное голосование на выборах в Севастополе

Досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя третьего созыва и на совмещенных с ними дополнительных выборах в муниципальные советы Нахимовского и Терновского округов стартовали в 9 утра 28 августа. Они продлятся до 5 сентября включительно.
Ранее в этот день на брифинге председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова сообщала, что избиратели могут сделать свой выбор, посетив помещения участковых избирательных комиссий или пригласив членов участковых ИК к себе домой.
В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
09:19
В Севастополе стартовало досрочное голосование на выборах
В городе и селах региона работает 187 избирательных участков, включая модульные. Участковые избирательные комиссии в дни досрочного голосования работают в будние дни с 9-00 до 19-00, в выходные с 10-00 до 14-00 дня. На их работой следят 703 наблюдателя от партий и Общественной палаты Севастополя.
Основные дни голосования – с 6 до 8 сентября включительно. Избирательные участки в этот период будут работать с 8 утра до 8 вечера. В эти дни откроется еще один, 188-й участок для голосования в городской больнице, где избиратели пребывают на амбулаторном лечении.
Также в эти дни будет доступно дистанционное электронное голосование на портале Vybory. gov.ru. Голосовать таким образом избиратели могут круглосуточно. Для этого необходимо подать заявления на портале Госуслуг до 2 сентября включительно.
В Севастополе в Законодательное собрание по итогам выборов будут избраны 24 депутата. Кандидатуры 16 из них будут представлять политические партии. Еще шестеро избираются в муниципальных округах.
 
ВыборыСевастопольНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяНина ФаустоваОбществоКрымЕдиный день голосования - 2024
 
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