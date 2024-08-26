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В Севастополе все избирательные участки оснащены убежищами - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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В Севастополе все избирательные участки оснащены убежищами
В Севастополе все избирательные участки оснащены убежищами - РИА Новости Крым, 26.08.2024
В Севастополе все избирательные участки оснащены убежищами
В Севастополе 28 августа начнется досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания и довыборах в муниципальные советы. Для этого откроется... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T18:43
2024-08-26T18:43
севастополь
выборы
новости
правительство севастополя
укрытия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе 28 августа начнется досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания и довыборах в муниципальные советы. Для этого откроется 188 избирательных комиссий, рассказал в ходе аппаратного совещания руководитель Департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.Кроме того, для обеспечения голосования за пределами участков откроется три экстерриториальных избиркома. Чтобы проголосовать на дому, следует подать заявление в соответствующую УИК."Для голосования по месту нахождения заявление можно подать до 2 сентября включительно, это так называемый мобильный избиратель. А также для дистанционного электронного голосования заявление можно подать включительно по 2 сентября через портал Госуслуг", – напомнил Сергей Бездольный.На всех 187 обычных избирательных участках будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, так называемые КОИБы, подчеркнул он.Во всех помещениях для голосования обеспечена безопасность, все они оснащены рамками с металлодетекторами и камерами видеонаблюдения.На время проведения выборов в Севастополе всем ресурсоснабжающим предприятиям рекомендовано обеспечить бесперебойное энергоснабжение. Кроме того, все избирательные комиссии будут снабжены генераторами для обеспечения бесперебойной работы КОИБ.Будет открыто 10 резервных избирательных участков, для которых будут использованы автобусы большой вместимости.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что голосование в городе федерального значения продлится семь дней, с 28 августа по 5 сентября включительно.ЦИК ранее принял решение о том, что с 28 августа в восьми приграничных регионах для обеспечения избирательных прав их граждан по решению избирательных комиссий может проходить досрочное голосование: на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму сможет проголосовать досрочноАдаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, выборы, новости, правительство севастополя, укрытия
В Севастополе все избирательные участки оснащены убежищами

В Севастополе 28 августа откроется 188 избирательных участков

18:43 26.08.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе 28 августа начнется досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания и довыборах в муниципальные советы. Для этого откроется 188 избирательных комиссий, рассказал в ходе аппаратного совещания руководитель Департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.

"В Севастополе выборы будут обеспечивать севастопольская городская избирательная комиссия, 4 территориальных избирательных комиссии, 188 избирательных комиссий, из которых 187 обычных и одна специальная в первой городской больнице", – сказал Бездольный.

Кроме того, для обеспечения голосования за пределами участков откроется три экстерриториальных избиркома. Чтобы проголосовать на дому, следует подать заявление в соответствующую УИК.
"Для голосования по месту нахождения заявление можно подать до 2 сентября включительно, это так называемый мобильный избиратель. А также для дистанционного электронного голосования заявление можно подать включительно по 2 сентября через портал Госуслуг", – напомнил Сергей Бездольный.
На всех 187 обычных избирательных участках будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, так называемые КОИБы, подчеркнул он.
Во всех помещениях для голосования обеспечена безопасность, все они оснащены рамками с металлодетекторами и камерами видеонаблюдения.

"На избирательных участках имеются укрытия внутри здания или укрытия, которые находятся в шаговой доступности от помещения, где расположен избирательный участок", – подчеркнул Бездольный.

На время проведения выборов в Севастополе всем ресурсоснабжающим предприятиям рекомендовано обеспечить бесперебойное энергоснабжение. Кроме того, все избирательные комиссии будут снабжены генераторами для обеспечения бесперебойной работы КОИБ.
Будет открыто 10 резервных избирательных участков, для которых будут использованы автобусы большой вместимости.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что голосование в городе федерального значения продлится семь дней, с 28 августа по 5 сентября включительно.
ЦИК ранее принял решение о том, что с 28 августа в восьми приграничных регионах для обеспечения избирательных прав их граждан по решению избирательных комиссий может проходить досрочное голосование: на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях.
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СевастопольВыборыНовостиПравительство СевастополяУкрытия
 
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