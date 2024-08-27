https://crimea.ria.ru/20240827/na-ukraine-gromko---vzryvy-zvuchali-v-kieve-i-drugikh-gorodakh-1139897607.html

На Украине громко - взрывы звучали в Киеве и других городах

На Украине громко - взрывы звучали в Киеве и других городах - РИА Новости Крым, 27.08.2024

На Украине громко - взрывы звучали в Киеве и других городах

В Киеве и ряде других городов в ночь на вторник звучали взрывы, дважды объявлялась воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинский СМИ. РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T06:16

2024-08-27T06:16

2024-08-27T06:16

украина

взрыв

новости

новости сво

в мире

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137826286_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0ff6ccb688f30c1132123871128bd62b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Киеве и ряде других городов в ночь на вторник звучали взрывы, дважды объявлялась воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинский СМИ.Сообщается о повторных взрывах в Киеве, а также в городах Ровно, Сумы и в Хмельницкой области. При этом подробности не приводятся. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по всей стране объявлялась дважды за ночь.Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.После атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине Взрывы гремят по всей УкраинеНа Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, новости, новости сво, в мире, киев