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На Украине громко - взрывы звучали в Киеве и других городах - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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На Украине громко - взрывы звучали в Киеве и других городах
На Украине громко - взрывы звучали в Киеве и других городах - РИА Новости Крым, 27.08.2024
На Украине громко - взрывы звучали в Киеве и других городах
В Киеве и ряде других городов в ночь на вторник звучали взрывы, дважды объявлялась воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинский СМИ. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T06:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Киеве и ряде других городов в ночь на вторник звучали взрывы, дважды объявлялась воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинский СМИ.Сообщается о повторных взрывах в Киеве, а также в городах Ровно, Сумы и в Хмельницкой области. При этом подробности не приводятся. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по всей стране объявлялась дважды за ночь.Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.После атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине Взрывы гремят по всей УкраинеНа Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, новости, новости сво, в мире, киев
На Украине громко - взрывы звучали в Киеве и других городах

На Украине прогремели взрывы в Киеве и других городах

06:16 27.08.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Киеве
Пожар в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Киеве и ряде других городов в ночь на вторник звучали взрывы, дважды объявлялась воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинский СМИ.
Сообщается о повторных взрывах в Киеве, а также в городах Ровно, Сумы и в Хмельницкой области. При этом подробности не приводятся.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по всей стране объявлялась дважды за ночь.
Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.
Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.
Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
После атаки ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".
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