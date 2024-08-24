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Группировка "Запад" взяла штурмом 30 "опорников" ВСУ
Группировка "Запад" взяла штурмом 30 "опорников" ВСУ - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Группировка "Запад" взяла штурмом 30 "опорников" ВСУ
Военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ взяли штурмом 30 опорных пунктов украинских боевиков и нанесли поражение формированиям семи украинских бригад. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T09:39
2024-08-24T09:39
2024-08-24T09:47
группировка войск "запад"
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ взяли штурмом 30 опорных пунктов украинских боевиков и нанесли поражение формированиям семи украинских бригад. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка нанесла поражение живой силе и технике подразделений 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 44-й, 63-й механизированных бригад, 110-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Петропавловки, Кругляковки, Стельмаховки, Торского и Степовой Новоселовки.Кроме того, российские военные отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 63-й механизированной бригады, первой бригады Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ, добавил начальник пресс-центра.При контрбатарейной борьбе артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов группировки разбили две гаубицы М777, буксируемую гаубицу FH-70, орудия Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б" и L-119, а также 13 минометных расчетов. Силы ПВО сбили четыре беспилотника врага.За сутки потери противника составили до 480 боевиков, два БТР М113, семь артиллерийских орудий, семь автомобилей, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены семь складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА, добавил Бигма.За неделю российские войска отразили 55 контратак противника, а также уничтожили 16 155 военнослужащих ВСУ, сообщили накануне в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФРоссийские военные взяли под контроль Межевое в ДНРВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине
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группировка войск "запад", министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Группировка "Запад" взяла штурмом 30 "опорников" ВСУ
Группировка "Запад" взяла штурмом 30 опорных пунктов украинских боевиков
09:39 24.08.2024 (обновлено: 09:47 24.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ взяли штурмом 30 опорных пунктов украинских боевиков и нанесли поражение формированиям семи украинских бригад. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 30 опорными пунктами противника", – сказал он.
При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка нанесла поражение живой силе и технике подразделений 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 44-й, 63-й механизированных бригад, 110-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Петропавловки, Кругляковки, Стельмаховки, Торского и Степовой Новоселовки.
Кроме того, российские военные отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 63-й механизированной бригады, первой бригады Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ, добавил начальник пресс-центра.
При контрбатарейной борьбе артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов группировки разбили две гаубицы М777, буксируемую гаубицу FH-70, орудия Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б" и L-119, а также 13 минометных расчетов. Силы ПВО сбили четыре беспилотника врага.
За сутки потери противника составили до 480 боевиков, два БТР М113, семь артиллерийских орудий, семь автомобилей, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены семь складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА, добавил Бигма.
За неделю
российские войска отразили 55 контратак противника, а также уничтожили 16 155 военнослужащих ВСУ, сообщили накануне в Минобороны РФ.
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