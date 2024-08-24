https://crimea.ria.ru/20240824/gruppirovka-zapad-vzyala-shturmom-30-opornikov-vsu-1139838787.html

Группировка "Запад" взяла штурмом 30 "опорников" ВСУ

Группировка "Запад" взяла штурмом 30 "опорников" ВСУ - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Группировка "Запад" взяла штурмом 30 "опорников" ВСУ

Военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ взяли штурмом 30 опорных пунктов украинских боевиков и нанесли поражение формированиям семи украинских бригад. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T09:39

2024-08-24T09:39

2024-08-24T09:47

группировка войск "запад"

министерство обороны рф

новости сво

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россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ взяли штурмом 30 опорных пунктов украинских боевиков и нанесли поражение формированиям семи украинских бригад. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка нанесла поражение живой силе и технике подразделений 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 44-й, 63-й механизированных бригад, 110-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Петропавловки, Кругляковки, Стельмаховки, Торского и Степовой Новоселовки.Кроме того, российские военные отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 63-й механизированной бригады, первой бригады Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ, добавил начальник пресс-центра.При контрбатарейной борьбе артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов группировки разбили две гаубицы М777, буксируемую гаубицу FH-70, орудия Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б" и L-119, а также 13 минометных расчетов. Силы ПВО сбили четыре беспилотника врага.За сутки потери противника составили до 480 боевиков, два БТР М113, семь артиллерийских орудий, семь автомобилей, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены семь складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА, добавил Бигма.За неделю российские войска отразили 55 контратак противника, а также уничтожили 16 155 военнослужащих ВСУ, сообщили накануне в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФРоссийские военные взяли под контроль Межевое в ДНРВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "запад", министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу