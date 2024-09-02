https://crimea.ria.ru/20240902/na-azovskom-more-sozdadut-soedineniya-vmf-rossii--glavkom-moiseev-1140067214.html

На Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком Моисеев

На Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком Моисеев - РИА Новости Крым, 02.09.2024

На Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком Моисеев

Соединения Военно-морского флота России будут созданы на Азовском море, соответствующие решения уже приняты. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ Александр... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T16:11

2024-09-02T16:11

2024-09-02T16:09

азовское море

вмф

армия и флот

александр моисеев

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Соединения Военно-морского флота России будут созданы на Азовском море, соответствующие решения уже приняты. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.В конце 2023 года в акватории Азовского моря создан российский военно-морской район.С вхождением в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Азовское море юридически стало внутренним морем России.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ РоссииАрмия России получит 500 единиц новой техники и вооруженияРоссия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин

азовское море

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, вмф, армия и флот, александр моисеев, новости, россия