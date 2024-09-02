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На Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком Моисеев
На Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком Моисеев - РИА Новости Крым, 02.09.2024
На Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком Моисеев
Соединения Военно-морского флота России будут созданы на Азовском море, соответствующие решения уже приняты. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ Александр... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T16:11
2024-09-02T16:11
2024-09-02T16:09
азовское море
вмф
армия и флот
александр моисеев
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Соединения Военно-морского флота России будут созданы на Азовском море, соответствующие решения уже приняты. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.В конце 2023 года в акватории Азовского моря создан российский военно-морской район.С вхождением в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Азовское море юридически стало внутренним морем России.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ РоссииАрмия России получит 500 единиц новой техники и вооруженияРоссия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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азовское море, вмф, армия и флот, александр моисеев, новости, россия
На Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком Моисеев
Главком ВМФ России Моисеев заявил о планах создать соединения флота на Азовском море