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Главное за день: 22 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Главное за день: 22 сентября
Главное за день: 22 сентября - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Главное за день: 22 сентября
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер посоветовал заглянуть в учебники истории тем, кто верит в победу над Москвой. Над российскими регионами сбиты 15... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер посоветовал заглянуть в учебники истории тем, кто верит в победу над Москвой. Над российскими регионами сбиты 15 беспилотников, в том числе над Азовским морем. В подмосковном Красногорске прошла панихида по погибшим в теракте в "Крокус Сити Холе", который произошел полгода назад. В Тихорецком районе Кубани завершены работы по разминированию после атаки беспилотников. Многодетная семья в Красноярском крае тяжело отравилась пельменями и курицей, трое детей скончались – их мама на девятом месяце беременности.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Совет от Шредера читать учебник историиБывший канцлер Германии Герхард Шредер во время своего выступления в Швейцарии посоветовал заглянуть в учебники истории тем, кто верит в победу над Москвой. Он напомнил, что от Наполеона до Гитлера – все потерпели неудачу. Шредер также отметил, что правительство Владимира Зеленского не могло свободно принимать решения. Более могущественные круги, стоящие за Зеленским, заблокировали бы мир. Тем не менее, по его словам, войну придется завершить не военными средствами, а с помощью переговоров, нужны будут компромиссы.Уничтожение БПЛА над Азовским моремНад российскими регионами минувшей ночью российские военные сбили 15 беспилотников. Шесть из них уничтожены над Азовском морем. Еще два дрона были сбиты в Курской области, четыре – над территорией Ростовской области и по одному – над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей.Полгода трагедии в "Крокус Сити Холле"В Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске прошла панихида по жертвам теракта, который произошел полгода назад. Злоумышленники открыли огонь по зрителям, затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Священник отметил, что мы любим размышлять и думать, почему то или иное страшное событие происходит в нашей жизни. Ответ давно был сказан в Священном Писании. Во многих любовь охладевает по причине умножения беззаконий.Ситуация в Тихорецком районе Кубани после атаки дроновВременный запрет на проведение полевых работ введен в Тихорецком районе Кубани после атаки беспилотников. Решение Оперштаба касается зоны в 10 километров от места ЧП и будет действовать до обследования территории на наличие взрывоопасных предметов. Кроме того, был создан палаточный городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения. Он способен вместить до 270 человек. Каждая палатка оснащена раскладными кроватями, матрасами, подушками и постельным бельем. Предусмотрены печи для обогрева помещений. Вечером в воскресенье стало известно, что работы по разминированию после атаки беспилотников на Тихорецкий район завершены и жители могут возвращаться в свои домовладения.Смертельное отравление многодетной семьиВ Красноярском крае многодетная семья поужинала пельменями и курицей, а утром у всех проявились признаки отравления. Трое из четверых детей скончались. Позже выяснилось, что мама погибших, которая тоже в тяжелом состоянии, на девятом месяце беременности. Врачи борются за ее жизнь и будущего малыша.В краевом Следственном комитете уточнили, что курицу и пельмени семья приобрела в местном магазине. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".В Следственном управлении СК России по Красноярскому краю назвали предварительную причину смерти от отравления – гибель могло вызвать токсичное вещество.
https://crimea.ria.ru/20240922/priznanie-kryma-chastyu-rossii-po-faktu-v-mire-sostoyalos--konstantinov-1140531475.html
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главное за день, новости крыма, новости, крым, россия
Главное за день: 22 сентября

Главные события и заявления воскресенья, 22 сентября

22:30 22.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер посоветовал заглянуть в учебники истории тем, кто верит в победу над Москвой. Над российскими регионами сбиты 15 беспилотников, в том числе над Азовским морем. В подмосковном Красногорске прошла панихида по погибшим в теракте в "Крокус Сити Холе", который произошел полгода назад. В Тихорецком районе Кубани завершены работы по разминированию после атаки беспилотников. Многодетная семья в Красноярском крае тяжело отравилась пельменями и курицей, трое детей скончались – их мама на девятом месяце беременности.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Совет от Шредера читать учебник истории

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер во время своего выступления в Швейцарии посоветовал заглянуть в учебники истории тем, кто верит в победу над Москвой. Он напомнил, что от Наполеона до Гитлера – все потерпели неудачу. Шредер также отметил, что правительство Владимира Зеленского не могло свободно принимать решения. Более могущественные круги, стоящие за Зеленским, заблокировали бы мир. Тем не менее, по его словам, войну придется завершить не военными средствами, а с помощью переговоров, нужны будут компромиссы.
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Вчера, 20:02
Признание Крыма частью России по факту в мире состоялось – Константинов

Уничтожение БПЛА над Азовским морем

Над российскими регионами минувшей ночью российские военные сбили 15 беспилотников. Шесть из них уничтожены над Азовском морем. Еще два дрона были сбиты в Курской области, четыре – над территорией Ростовской области и по одному – над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей.
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Вчера, 18:01
Автомобиль из кортежа посла России в Пакистане подорвался на мине

Полгода трагедии в "Крокус Сити Холле"

В Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске прошла панихида по жертвам теракта, который произошел полгода назад. Злоумышленники открыли огонь по зрителям, затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Священник отметил, что мы любим размышлять и думать, почему то или иное страшное событие происходит в нашей жизни. Ответ давно был сказан в Священном Писании. Во многих любовь охладевает по причине умножения беззаконий.
Боец с позывным Чечен
Вчера, 18:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Вижу – горю весь": как боец отряда "Крым" выжил после взрыва

Ситуация в Тихорецком районе Кубани после атаки дронов

Временный запрет на проведение полевых работ введен в Тихорецком районе Кубани после атаки беспилотников. Решение Оперштаба касается зоны в 10 километров от места ЧП и будет действовать до обследования территории на наличие взрывоопасных предметов. Кроме того, был создан палаточный городок жизнеобеспечения для пострадавшего населения. Он способен вместить до 270 человек. Каждая палатка оснащена раскладными кроватями, матрасами, подушками и постельным бельем. Предусмотрены печи для обогрева помещений. Вечером в воскресенье стало известно, что работы по разминированию после атаки беспилотников на Тихорецкий район завершены и жители могут возвращаться в свои домовладения.
Прощание и похороны телеведущего А. Маслякова - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Вчера, 19:19
Вандал разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

Смертельное отравление многодетной семьи

В Красноярском крае многодетная семья поужинала пельменями и курицей, а утром у всех проявились признаки отравления. Трое из четверых детей скончались. Позже выяснилось, что мама погибших, которая тоже в тяжелом состоянии, на девятом месяце беременности. Врачи борются за ее жизнь и будущего малыша.
В краевом Следственном комитете уточнили, что курицу и пельмени семья приобрела в местном магазине. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".
В Следственном управлении СК России по Красноярскому краю назвали предварительную причину смерти от отравления – гибель могло вызвать токсичное вещество.
ДТП с участием микроавтобуса в турецкой провинции Невшехир
Вчера, 22:06
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму в понедельник пройдут грозовые дожди
00:00Какой сегодня праздник: 23 сентября
22:30Главное за день: 22 сентября
22:06В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян
21:40Чем отравились дети в Красноярском крае – предварительная причина смерти
21:14Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладам
20:54В Симферополе и пригороде на сутки отключат газ
20:41Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго
20:17Разминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершено
20:02Признание Крыма частью России по факту в мире состоялось – Константинов
19:31В Турции перевернулся микроавтобус с туристами – пострадали 18 человек
19:19Вандал разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище
19:10Перевооружение Молдавии – что готовит антироссийский Запад
18:37"Вижу – горю весь": как боец отряда "Крым" выжил после взрыва
18:01Автомобиль из кортежа посла России в Пакистане подорвался на мине
17:42Снег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия
17:11В Алупке проведут прочистку газовых труб – будут слышны громкие хлопки
16:34В Подмосковье самолет совершил аварийную посадку из-за задымления
16:03Крымский мост: обстановка после открытия движения
15:48Крымский мост открыт после временной остановки движения
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