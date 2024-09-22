https://crimea.ria.ru/20240922/ne-zabudte-zontiki-v-krym-vozvraschayutsya-livni--kak-nadolgo-1140499601.html

Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго

Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго

В понедельник в Крыму заморосят небольшие дожди, которые к середине недели превратятся в грозовые ливни, но уже к концу недели над полуостровом снова засияет... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T20:41

2024-09-22T20:41

2024-09-22T20:41

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136270019_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_406a7ac2eb451b88d4a200a73804ded2.jpg

Прогноз погоды для Крыма на неделю Прогноз погоды для Крыма на неделю audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму заморосят небольшие дожди, которые к середине недели превратятся в грозовые ливни, но уже к концу недели над полуостровом снова засияет солнце. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самыми ненастными, по его данным, будут вторник и среда, когда на Крым выйдет центр циклонической депрессии: ожидаются интенсивные ливни, существует 70-процентрая вероятность грозовых раскатов. Ночью +12…+17, на побережье местами до +20. Днем +19…+24."Тем не менее, ухудшение погодных условий не будет долговременным. Начиная с четверга и до выходных включительно в Крыму будет солнечно, без осадков, температурный режим в среднем будет колебаться от +12 до +17 градусов. Днем можно смело рассчитывать на +22…+27, учитывая то, что еще и море достаточно теплое – до + 25 градусов", – сказал гость радиоэфира.В этом году бархатный сезон в Крыму начнется позже и продлится до октября, прогнозировал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что бархатный сезон – это ситуация, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и обязательно комфортная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Климат Крыма лихорадит – экспертБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовНастоящий парадиз: что делать осенью в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240922/sneg-on-i-v-afrike-sneg-dlya-borby-so-stikhiey-v-yuar-privlechena-armiya-1140526971.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма