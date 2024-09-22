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Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго
Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго
В понедельник в Крыму заморосят небольшие дожди, которые к середине недели превратятся в грозовые ливни, но уже к концу недели над полуостровом снова засияет... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T20:41
2024-09-22T20:41
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
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Прогноз погоды для Крыма на неделю
Прогноз погоды для Крыма на неделю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму заморосят небольшие дожди, которые к середине недели превратятся в грозовые ливни, но уже к концу недели над полуостровом снова засияет солнце. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самыми ненастными, по его данным, будут вторник и среда, когда на Крым выйдет центр циклонической депрессии: ожидаются интенсивные ливни, существует 70-процентрая вероятность грозовых раскатов. Ночью +12…+17, на побережье местами до +20. Днем +19…+24."Тем не менее, ухудшение погодных условий не будет долговременным. Начиная с четверга и до выходных включительно в Крыму будет солнечно, без осадков, температурный режим в среднем будет колебаться от +12 до +17 градусов. Днем можно смело рассчитывать на +22…+27, учитывая то, что еще и море достаточно теплое – до + 25 градусов", – сказал гость радиоэфира.В этом году бархатный сезон в Крыму начнется позже и продлится до октября, прогнозировал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что бархатный сезон – это ситуация, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и обязательно комфортная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Климат Крыма лихорадит – экспертБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовНастоящий парадиз: что делать осенью в Крыму
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго

Грядущая неделя в Крыму начнется дождями и концу недели снова засияет солнце – ФОБОС

20:41 22.09.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНепогода
Непогода - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму заморосят небольшие дожди, которые к середине недели превратятся в грозовые ливни, но уже к концу недели над полуостровом снова засияет солнце. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Прогноз погоды для Крыма на неделю
20:41

"В ночь на понедельник еще без осадков, +11...+16 градусов, в дневные часы облака постепенно начнут уплотняться и к вечеру в южных районах Крыма заморосят небольшие дожди. Тем не менее, воздух успеет прогреться до +23…+28 градусов", – прогнозирует Тишковец.

Самыми ненастными, по его данным, будут вторник и среда, когда на Крым выйдет центр циклонической депрессии: ожидаются интенсивные ливни, существует 70-процентрая вероятность грозовых раскатов. Ночью +12…+17, на побережье местами до +20. Днем +19…+24.
"Тем не менее, ухудшение погодных условий не будет долговременным. Начиная с четверга и до выходных включительно в Крыму будет солнечно, без осадков, температурный режим в среднем будет колебаться от +12 до +17 градусов. Днем можно смело рассчитывать на +22…+27, учитывая то, что еще и море достаточно теплое – до + 25 градусов", – сказал гость радиоэфира.
В этом году бархатный сезон в Крыму начнется позже и продлится до октября, прогнозировал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что бархатный сезон – это ситуация, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и обязательно комфортная.
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