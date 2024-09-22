https://crimea.ria.ru/20240922/ne-zabudte-zontiki-v-krym-vozvraschayutsya-livni--kak-nadolgo-1140499601.html
Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго
Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго
В понедельник в Крыму заморосят небольшие дожди, которые к середине недели превратятся в грозовые ливни, но уже к концу недели над полуостровом снова засияет... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T20:41
2024-09-22T20:41
2024-09-22T20:41
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136270019_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_406a7ac2eb451b88d4a200a73804ded2.jpg
Прогноз погоды для Крыма на неделю
Прогноз погоды для Крыма на неделю
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму заморосят небольшие дожди, которые к середине недели превратятся в грозовые ливни, но уже к концу недели над полуостровом снова засияет солнце. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самыми ненастными, по его данным, будут вторник и среда, когда на Крым выйдет центр циклонической депрессии: ожидаются интенсивные ливни, существует 70-процентрая вероятность грозовых раскатов. Ночью +12…+17, на побережье местами до +20. Днем +19…+24."Тем не менее, ухудшение погодных условий не будет долговременным. Начиная с четверга и до выходных включительно в Крыму будет солнечно, без осадков, температурный режим в среднем будет колебаться от +12 до +17 градусов. Днем можно смело рассчитывать на +22…+27, учитывая то, что еще и море достаточно теплое – до + 25 градусов", – сказал гость радиоэфира.В этом году бархатный сезон в Крыму начнется позже и продлится до октября, прогнозировал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что бархатный сезон – это ситуация, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и обязательно комфортная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Климат Крыма лихорадит – экспертБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовНастоящий парадиз: что делать осенью в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240922/sneg-on-i-v-afrike-sneg-dlya-borby-so-stikhiey-v-yuar-privlechena-armiya-1140526971.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136270019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80a8531aa50e15cbd7e77503bff83ed7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Не забудьте зонтики: в Крым возвращаются ливни – как надолго
Грядущая неделя в Крыму начнется дождями и концу недели снова засияет солнце – ФОБОС