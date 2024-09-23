https://crimea.ria.ru/20240923/temperatura-morskoy-vody-v-krymu-gde-luchshe-vsego-kupatsya-1140543903.html

Температура морской воды в Крыму: где лучше всего купаться

Температура морской воды в Крыму: где лучше всего купаться - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Температура морской воды в Крыму: где лучше всего купаться

Вода в Черном море у берегов Крыма по-прежнему остается теплой, комфортнее всего – в Севастополе и на ЮБК. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T19:34

2024-09-23T19:34

2024-09-23T20:43

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татьяна любецкая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Вода в Черном море у берегов Крыма по-прежнему остается теплой, комфортнее всего – в Севастополе и на ЮБК. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Самая холодная вода сейчас в Керченском проливе – до +19 градусов. Также остыло Азовское море и сейчас его температура равняется +20 градусам."В целом температура воды еще вполне комфортная, а воздуха – даже на 3-4 градуса выше средних климатических значений", – сказала начальник республиканского гидрометцентра.В Крыму в сентябре сохранится теплая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится дольше, рассказал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осень в Крыму: какой отдых предлагают на полуостровеБархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталосьЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона

https://crimea.ria.ru/20240827/v-krymu-barkhatnyy-sezon-prodlitsya-do-dekabrya-1139910906.html

черное море

азовское море

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

температура морской воды в крыму, черное море, азовское море, отдых в крыму, крым, крым курортный, татьяна любецкая