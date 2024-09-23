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Температура морской воды в Крыму: где лучше всего купаться - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Температура морской воды в Крыму: где лучше всего купаться
Температура морской воды в Крыму: где лучше всего купаться - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Температура морской воды в Крыму: где лучше всего купаться
Вода в Черном море у берегов Крыма по-прежнему остается теплой, комфортнее всего – в Севастополе и на ЮБК. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T19:34
2024-09-23T20:43
эксклюзивы риа новости крым
температура морской воды в крыму
черное море
азовское море
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крым
крым курортный
татьяна любецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Вода в Черном море у берегов Крыма по-прежнему остается теплой, комфортнее всего – в Севастополе и на ЮБК. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Самая холодная вода сейчас в Керченском проливе – до +19 градусов. Также остыло Азовское море и сейчас его температура равняется +20 градусам."В целом температура воды еще вполне комфортная, а воздуха – даже на 3-4 градуса выше средних климатических значений", – сказала начальник республиканского гидрометцентра.В Крыму в сентябре сохранится теплая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится дольше, рассказал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осень в Крыму: какой отдых предлагают на полуостровеБархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталосьЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
https://crimea.ria.ru/20240827/v-krymu-barkhatnyy-sezon-prodlitsya-do-dekabrya-1139910906.html
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температура морской воды в крыму, черное море, азовское море, отдых в крыму, крым, крым курортный, татьяна любецкая
Температура морской воды в Крыму: где лучше всего купаться

Самые комфортные температуры морской воды регистрируют у южного берега Крыма

19:34 23.09.2024 (обновлено: 20:43 23.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Вода в Черном море у берегов Крыма по-прежнему остается теплой, комфортнее всего – в Севастополе и на ЮБК. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Температура воды в море стала понижаться в последнюю неделю и сейчас на юго-западном побережье в Евпатории температура составляет +22 градуса, в Севастополе +23, на Южнобережье +24 градуса", – привела цифры Любецкая.

Самая холодная вода сейчас в Керченском проливе – до +19 градусов. Также остыло Азовское море и сейчас его температура равняется +20 градусам.
"В целом температура воды еще вполне комфортная, а воздуха – даже на 3-4 градуса выше средних климатических значений", – сказала начальник республиканского гидрометцентра.
В Крыму в сентябре сохранится теплая погода, температура моря останется высокой. По этим причинам бархатный сезон начнется позже и продлится дольше, рассказал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымТемпература морской воды в КрымуЧерное мореАзовское мореОтдых в КрымуКрымКрым курортныйТатьяна Любецкая
 
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