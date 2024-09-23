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Расплатился "игрушечными" купюрами: в Севастополе мошенник похитил 60 млн - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Расплатился "игрушечными" купюрами: в Севастополе мошенник похитил 60 млн
Расплатился "игрушечными" купюрами: в Севастополе мошенник похитил 60 млн - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Расплатился "игрушечными" купюрами: в Севастополе мошенник похитил 60 млн
В Севастополе бывший бизнесмен уговорил знакомых инвестировать в его несуществующий бизнес 60 миллионов рублей, а позже расплатился с одним из партнеров... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T21:16
2024-09-23T21:16
севастополь
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
мошенничество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе бывший бизнесмен уговорил знакомых инвестировать в его несуществующий бизнес 60 миллионов рублей, а позже расплатился с одним из партнеров "игрушечными" купюрами. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Уточняется, что следователи расследуют дело о многомиллионных мошенничествах, к которым причастен экс-предприниматель, который предлагал знакомым инвестировать деньги ради прибыли в его несуществующий бизнес.По информации правоохранителей, 38-летний подозреваемый, имеющий многолетний опыт в сфере продаж текстильной продукции, решил с корыстной целью воспользоваться своими связями в бизнес-кругах и предложил знакомым коммерсантам, которые знали его родителей – успешных бизнесменов – вкладывать деньги в развитие сети магазинов. При этом он не являлся зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. Делец обещал "партнерам" высокую прибыль уже через полгода. В действительности же он не собирался выполнять своих обязательств.Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол". В настоящее время он находится под домашним арестом. Ведется расследование.Ранее сообщалось, что крымчанка пойдет под суд за аферу с талонами на топливо в 10 миллионов рублей.По информации Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, в этом году россияне уже передали телефонным мошенникам и киберпреступникам 99 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысячКешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиянЗаработал на "желании" работать: задержан житель Керчи
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Новости
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севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, мошенничество, происшествия
Расплатился "игрушечными" купюрами: в Севастополе мошенник похитил 60 млн

В Севастополе мошенник похитил 60 миллионов рублей инвестиций в его несуществующий бизнес

21:16 23.09.2024
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе бывший бизнесмен уговорил знакомых инвестировать в его несуществующий бизнес 60 миллионов рублей, а позже расплатился с одним из партнеров "игрушечными" купюрами. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.
Уточняется, что следователи расследуют дело о многомиллионных мошенничествах, к которым причастен экс-предприниматель, который предлагал знакомым инвестировать деньги ради прибыли в его несуществующий бизнес.
По информации правоохранителей, 38-летний подозреваемый, имеющий многолетний опыт в сфере продаж текстильной продукции, решил с корыстной целью воспользоваться своими связями в бизнес-кругах и предложил знакомым коммерсантам, которые знали его родителей – успешных бизнесменов – вкладывать деньги в развитие сети магазинов. При этом он не являлся зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. Делец обещал "партнерам" высокую прибыль уже через полгода. В действительности же он не собирался выполнять своих обязательств.

"В общей сложности в период с апреля по октябрь 2023 года они (потерпевшие – ред.) передали аферисту около 60 миллионов рублей. Через некоторое время после получения денег мужчина отдал одной из вкладчиц сверток с якобы обещанной прибылью, чтобы убедить остальных инвесторов в серьезности своих намерений. В действительности же в упаковке оказались пачки билетов "Банка приколов", – говорится в сообщении.

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол". В настоящее время он находится под домашним арестом. Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что крымчанка пойдет под суд за аферу с талонами на топливо в 10 миллионов рублей.
По информации Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, в этом году россияне уже передали телефонным мошенникам и киберпреступникам 99 миллиардов рублей.
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СевастопольМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиМошенничествоПроисшествия
 
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