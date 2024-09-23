https://crimea.ria.ru/20240923/terakt-sovershen-v-otnoshenii-semi-glavvracha-bolnitsy-v-khersonskoy-oblasti-1140556666.html

Теракт совершен в отношении семьи главврача больницы в Херсонской области

Теракт совершен в отношении семьи главврача больницы в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Теракт совершен в отношении семьи главврача больницы в Херсонской области

В Алешках погибла супруга главврача местной больницы Владимира Харлана. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко,... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T18:34

2024-09-23T18:34

2024-09-23T18:49

херсонская область

андрей алексеенко

алешки

новости

происшествия

врач

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Алешках погибла супруга главврача местной больницы Владимира Харлана. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, отметив, что боевики ВСУ целенаправленно следили за доктором.По его информации, за доктором украинские боевики вели целенаправленную слежку. Главврач сам принимает больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах. Он выезжает во все населенные пункты, нередко рискуя собственной жизнью, и пользуется огромным авторитетом людей, отметил он."Нет таких слов, чтобы передать всю чудовищность этого злодеяния. В этом украинские нацисты превзошли даже своих учителей и кумиров – гитлеровских карателей 2-й мировой", – написал Алексеенко.Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что по населенным пунктам левобережья Херсонщины за неделю ВСУ выпущены сотни артиллерийских снарядов и минометных мин, есть погибшие и раненые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионерВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей раненыВСУ убили пенсионера в Херсонской области

херсонская область

алешки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, андрей алексеенко, алешки, новости, происшествия, врач, теракт