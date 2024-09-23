https://crimea.ria.ru/20240923/rukovoditelya-organizatsiy-v-sevastopole-sudyat-za-dolgi-po-zarplate-1140555700.html

Руководителя организаций в Севастополе судят за долги по зарплате

Руководителя организаций в Севастополе судят за долги по зарплате - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Руководителя организаций в Севастополе судят за долги по зарплате

Руководителя двух организаций в Севастополе судят за долги по зарплате. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T20:32

2024-09-23T20:32

2024-09-23T20:32

зарплата

севастополь

деньги

прокуратура города севастополя

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Руководителя двух организаций в Севастополе судят за долги по зарплате. Об этом сообщает прокуратура города.В прокуратуре уточнили, что сотрудница занимала должность управляющей с исполнением обязанностей контролера-кассира. Несмотря на наличие задолженности по оплате труда, руководитель организаций направлял денежные средства предприятий на другие нужды.Данные факты выявлены в ходе прокурорской проверки. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), проведено расследование. Прокуратура Ленинского района Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три предприятия в Крыму накопили более 176 миллионов долга по зарплатеДиректор предприятия в Крыму задолжал 2,6 млн рублей зарплатыПрокуратура Крыма добилась возмещения 90 млн руб долгов по зарплате

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарплата, севастополь, деньги, прокуратура города севастополя, новости