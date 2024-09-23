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Руководителя организаций в Севастополе судят за долги по зарплате
Руководителя организаций в Севастополе судят за долги по зарплате - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Руководителя организаций в Севастополе судят за долги по зарплате
Руководителя двух организаций в Севастополе судят за долги по зарплате. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T20:32
2024-09-23T20:32
2024-09-23T20:32
зарплата
севастополь
деньги
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Руководителя двух организаций в Севастополе судят за долги по зарплате. Об этом сообщает прокуратура города.В прокуратуре уточнили, что сотрудница занимала должность управляющей с исполнением обязанностей контролера-кассира. Несмотря на наличие задолженности по оплате труда, руководитель организаций направлял денежные средства предприятий на другие нужды.Данные факты выявлены в ходе прокурорской проверки. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), проведено расследование. Прокуратура Ленинского района Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три предприятия в Крыму накопили более 176 миллионов долга по зарплатеДиректор предприятия в Крыму задолжал 2,6 млн рублей зарплатыПрокуратура Крыма добилась возмещения 90 млн руб долгов по зарплате
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зарплата, севастополь, деньги, прокуратура города севастополя, новости
Руководителя организаций в Севастополе судят за долги по зарплате
Руководитель организаций в Севастополе 2,5 года не платил сотруднику зарплату
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Руководителя двух организаций в Севастополе судят за долги по зарплате. Об этом сообщает прокуратура города.
"Руководитель двух севастопольских организаций предстал перед судом за долги по зарплате на сумму свыше 800 тысяч рублей. По версии следствия, обвиняемый в период с января 2020 года по июнь 2023 года не выплачивал заработную плату сотруднице", – говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что сотрудница занимала должность управляющей с исполнением обязанностей контролера-кассира. Несмотря на наличие задолженности по оплате труда, руководитель организаций направлял денежные средства предприятий на другие нужды.
Данные факты выявлены в ходе прокурорской проверки. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), проведено расследование. Прокуратура Ленинского района Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело.
"В ходе следствия обвиняемый полностью погасил задолженности. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением находится на рассмотрении мирового судьи Ленинского судебного района города Севастополя", – подытожили в прокуратуре.
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