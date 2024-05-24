https://crimea.ria.ru/20240524/tri-predpriyatiya-v-krymu-nakopili-bolee-176-millionov-dolga-po-zarplate-1137560584.html

Три предприятия в Крыму накопили более 176 миллионов долга по зарплате

Три предприятия в Крыму накопили более 176 миллионов долга по зарплате - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Три предприятия в Крыму накопили более 176 миллионов долга по зарплате

Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю обязало руководство трех предприятий республики погасить многомиллионные... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T18:42

2024-05-24T18:42

2024-05-24T18:42

крым

красноперекопск

бахчисарайский район

крымский следком

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зарплата

общество

новости крыма

трудовой кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю обязало руководство трех предприятий республики погасить многомиллионные долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что сотрудники организации в Красноперекопске долгое время не получали зарплату. В итоге перед ними скопилась задолженность свыше 176 миллионов рублей. В Бахчисарайском районе должниками оказались строительная и ресурсоснабжающая организации. Они задолжали своим сотрудникам 703 тысяч рублей.Задолженности были погашены в полном объеме.Всего с начала 2024 года, по данным СК, гражданам в полном объеме возмещена сумма задолженности заработной платы в размере 177 миллионов 139 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротовДиректор предприятия в Крыму задолжал 2,6 млн рублей зарплатыПрокуратура Крыма добилась возмещения 90 млн руб долгов по зарплате

крым

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бахчисарайский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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