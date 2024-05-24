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Три предприятия в Крыму накопили более 176 миллионов долга по зарплате
Три предприятия в Крыму накопили более 176 миллионов долга по зарплате - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Три предприятия в Крыму накопили более 176 миллионов долга по зарплате
Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю обязало руководство трех предприятий республики погасить многомиллионные... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T18:42
2024-05-24T18:42
2024-05-24T18:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю обязало руководство трех предприятий республики погасить многомиллионные долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что сотрудники организации в Красноперекопске долгое время не получали зарплату. В итоге перед ними скопилась задолженность свыше 176 миллионов рублей. В Бахчисарайском районе должниками оказались строительная и ресурсоснабжающая организации. Они задолжали своим сотрудникам 703 тысяч рублей.Задолженности были погашены в полном объеме.Всего с начала 2024 года, по данным СК, гражданам в полном объеме возмещена сумма задолженности заработной платы в размере 177 миллионов 139 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротовДиректор предприятия в Крыму задолжал 2,6 млн рублей зарплатыПрокуратура Крыма добилась возмещения 90 млн руб долгов по зарплате
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, красноперекопск, бахчисарайский район, крымский следком, долги, зарплата, общество, новости крыма, трудовой кодекс
Три предприятия в Крыму накопили более 176 миллионов долга по зарплате
СК обязал предприятия в Крыму погасить более 176 миллионов рублей долга по зарплате
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю обязало руководство трех предприятий республики погасить многомиллионные долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сотрудники организации в Красноперекопске долгое время не получали зарплату. В итоге перед ними скопилась задолженность свыше 176 миллионов рублей.
"В ходе расследования уголовного дела по факту длительной невыплаты заработной платы на градообразующем предприятии Красноперекопска приняты меры для погашения задолженности на сумму свыше 176 миллионов рублей в полном объеме", - говорится в сообщении.
В Бахчисарайском районе должниками оказались строительная и ресурсоснабжающая организации. Они задолжали своим сотрудникам 703 тысяч рублей.
Задолженности были погашены в полном объеме.
Всего с начала 2024 года, по данным СК, гражданам в полном объеме возмещена сумма задолженности заработной платы в размере 177 миллионов 139 тысяч рублей.
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