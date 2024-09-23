https://crimea.ria.ru/20240923/ezhik-v-tumane-bank-rossii-vypustil-novye-pamyatnye-monety-1140556864.html

"Ежик в тумане": Банк России выпустил новые памятные монеты

"Ежик в тумане": Банк России выпустил новые памятные монеты - РИА Новости Крым, 23.09.2024

"Ежик в тумане": Банк России выпустил новые памятные монеты

Новые памятные монеты серии "Российская мультипликация" выпускает в обращение Банк России. Информация об этом размещена на сайте пресс-службы Банка России. РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T20:11

2024-09-23T20:11

2024-09-23T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Новые памятные монеты серии "Российская мультипликация" выпускает в обращение Банк России. Информация об этом размещена на сайте пресс-службы Банка России.Одна из монет – серебряная, номиналом 3 рубля. Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925. Она имеет форму круга диаметром 39 мм. Таких монет выпущено семь тысяч.С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, нанесены надписи "Российская Федерация", "Банк России"."На оборотной стороне монеты – цветное изображение героя мультфильма "Ежик в тумане", стоящего на холмике, выполненном в рельефе, на фоне пейзажа в тумане, созданного в технике лазерного матирования. Вверху слева по окружности имеется рельефная надпись "Ежик в тумане", – уточнили в Банке России.Номинал двух других монет – 25 рублей. Они имеют форму круга диаметром 27 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности также имеется выступающий кант. На лицевой стороне аналогично нанесено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись полукругом "Российская Федерация"."На оборотной стороне монеты из стали с никелевым покрытием расположено рельефное изображение героя мультфильма "Ежик в тумане", стоящего на холмике, на фоне пейзажа, выполненного рельефом, и тумана. Вверху слева по окружности имеется рельефная надпись "Ежик в тумане", – описали вторую монету в Банке России.Ее тираж – 850 тысяч штук. Третья монета выполнена из медно-никелевого сплава. Она выпущена тиражом в 150 тысяч штук.На медно-никелевой монете расположено изображение героя мультфильма "Ежик в тумане", выполненное в рельефе и цвете. Он стоит на холмике на фоне пейзажа, выполненного рельефом, и тумана. Вверху слева по окружности нанесена рельефная надпись "Ежик в тумане".Мультфильм "Ежик в тумане" был снят всемирно известным режиссером Юрием Норштейном в 1975 году на студии "Союзмультфильм". Трогательный образ ежика завоевал любовь и взрослых, и детей. Фильм стал действительно культовым для многих поколений не только в России, но и во всем мире. В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио "Ежик в тумане" был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Всего у картины более 40 наград.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детейВ РФ появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государстваВоронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монету

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, новости, деньги, россия