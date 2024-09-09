https://crimea.ria.ru/20240909/v-rf-poyavilis-pamyatnye-monety-k-25-letiyu-sozdaniya-soyuznogo-gosudarstva-1140223767.html

В РФ появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства

В РФ появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства - РИА Новости Крым, 09.09.2024

В РФ появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства

Банк России выпустил в обращение две памятные монеты, посвященные 25-й годовщине подписания договора о создании Союзного государства с Республикой Беларусь... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T11:47

2024-09-09T11:47

2024-09-09T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Банк России выпустил в обращение две памятные монеты, посвященные 25-й годовщине подписания договора о создании Союзного государства с Республикой Беларусь. Монеты номиналом в три рубля и 25 рублей станут законным средством платежа, информирует пресс-служба Банка России.Серебряная монет номиналом три рубляСеребряная монета номиналом в три рубля имеет форму круга с диаметром 39 миллиметров. Проба сплава – 925, вес чистого драгоценного металла в одной монете – 31,1 грамма. С обеих сторон монеты по окружности есть выступающий кант."На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2024 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте", - говорится в сообщении пресс-службы.На аверсе монеты нанесено цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства, на фоне рельефной композиции из белорусского и русского орнаментов.Монета изготовлена с качеством чеканки "пруф", то есть наивысшим, которое позволяет видеть мельчайшие детали рисунка. Тираж монеты - три тысячи штук.Медно-никелевая монета номиналом 25 рублейЭто монета из медно-никелевого сплава с цветным покрытием имеет диаметр 27 миллиметров. С обеих сторон монеты по окружности также имеется выступающий кант."На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, под гербом в центре в три строки — надпись "Банк России", номинал монеты "25 рублей", дата "2024 г.".На аверсе монеты также есть цветное изображение символики, посвященной праздничной дате, на фоне рельефной композиции из белорусского и русского орнаментов. Тираж монеты — 50 тысяч штук.Читайте также на РИА Новости Крым:Воронцовский дворец в Крыму украсил памятную серебряную монетуБанк России представил логотип цифрового рубляБанк России в Крыму: как определить подлинность банкнот в 5 и 10 рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, деньги, центробанк рф, банк россии, новости